A înjurat în direct! FIFA a luat măsuri dure împotriva comentatorului care l-a insultat pe Infantino: „Hoți nenorociți!” » Faza care l-a înfuriat
Jorge Vera FOTO: Instagram @chipivera89 / IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

A înjurat în direct! FIFA a luat măsuri dure împotriva comentatorului care l-a insultat pe Infantino: „Hoți nenorociți!” » Faza care l-a înfuriat

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 19:14
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 19:14
  • FIFA i-a retras acreditarea pentru Cupa Mondială comentatorului paraguayan Jorge Vera, după discursul acestuia la adresa lui Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, și a arbitrului Ivan Barton (35 de ani).
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Tirada jurnalistului paraguyan a pornit după eliminarea lui Miguel Almiron din meciul Turcia - Paraguay, scor 0-1.

Decarul sud-americanilor a fost eliminat după ce și-a acoperit gura într-un dialog agresiv cu turcul Muldur, iar arbitrul a aplicat noua regulă impusă de IFAB în astfel de situații.

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FIFA i-a retras acreditarea comentatorului paraguayan Jorge Vera

În momentul în care Miguel Almiron a fost eliminat, Jorge Vera și-a pierdut cumpătul și, în direct, i-a criticat dur pe cei de la FIFA, cu președintele Gianni Infantino în frunte, dar și pe „centralul” salvadorian Ivan Barton.

Acesta i-a numit pe Infantino și pe Barton „hoți” și i-a acuzat că „ucid fotbalul”. Mai mult, acesta nu s-a oprit doar la a-i jigni pe cei doi, folosind și un limbaj vulgar.

„Hoți nenorociți! Au omorât fotbalul! Infantino, tu ești responsabil pentru asta. FIFA, asumă-ți responsabilitatea pentru că ai transformat fotbalul în asta. O rușine. Ar trebui să-ți fie rușine, Infantino. Hoți de rahat! Ce nenorociți! Mă înfurie teribil, e inexplicabil!”, a spus Vera, conform sports.yahoo.com.

După incident, FIFA a decis să-i retragă acreditarea de presă. Astfel, jurnalistul nu mai poate asista la evenimentele organizate de FIFA la acest Campionat Mondial, potrivit bbc.com.

Automat, odată cu această restricție, Vera nu va mai putea comenta meciuri și nici nu va mai putea transmite informații de la stadion pentru canalele paraguayene ABC Cardinal și ABC TV.

Mesajul lui Jorge Vera după ce FIFA i-a retras acreditarea

După ce a aflat de sancțiunea pe care i-a aplicat-o FIFA, jurnalistul paraguayan și-a prezentat scuzele și și-a asumat întreaga responsabilitate pentru cele întâmplate:

„A pune la îndoială o regulă sau a nu fi de acord cu o decizie a arbitrului nu justifică niciodată pierderea controlului așa cum am făcut-o eu.

Am dezamăgit într-un mod fundamental: menținerea calmului și a respectului pe care le necesită această profesie”, a spus Jorge Vera.

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