Unde se joacă Supercupa Spaniei Federația Spaniolă a decis locul de disputare pentru 2026 + Programul competiției

Supercupa Spaniei e una dintre competițiile care aduc încasări mari Federației Spaniole de Fotbal, astfel că locul de disputare e ales cu grijă de oficiali.

Află din rândurile de mai jos unde se va disputa Supercupa Spaniei 2026.

Patru echipe vor fi angrenate în lupta pentru Supercupa Spaniei.

Supercupa Spaniei 2026 se va juca la Jeddah

Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a decis ca Supercupa Spaniei din 2026 să se dispute la Jeddah, în Arabia Saudită, pentru al doilea an consecutiv , anunță forul iberic, pe site-ul oficial.

Semifinalele FC Barcelona - Athletic Bilbao și Atletico Madrid - Real Madrid, dar și finala Supercupei Spaniei vor avea loc pe stadionul King Abdullah Sports City, în perioada 7-11 ianuarie.

Ordinea duelurilor se va stabili prin tragere la sorți, însă toate partidele se vor disputa de la ora 21:00 -ora României, respectiv ora 20:00 - ora Spaniei.

Programul Supercupei Spaniei:

7 ianuarie 2026 - Semifinala 1

8 ianuarie 2026 - Semifinala 2

11 ianuarie 2026 - Finala

Supercupa Spaniei în Arabia Saudită ajută toate cluburile iberice

Internaționalizarea competiției este un real succes pentru fotbalul spaniol. Motivul mutării turneului în țările arabe în reprezintă încasările uriașe.

Dacă în 2017, ultima ediție care s-a desfășurat pe tărâm iberic, Supercupa Spaniei a generat 2.5 milioane de euro, în ediția din acest an, a produs nu mai puțin de 51 de milioane de euro, potrivit RFEF.

27 de milioane de euro - sponsorizări

11 milioane de euro - drepturi de difuzare

10 milioane de euro - servicii

3 milioane de euro - călătorii și regim hotelier

Jumătate din această sumă a fost redirecționată către echipele din eșaloanele inferioare ale fotbalului spaniol, adică 26 de milioane de euro.

Federația Spaniolă dorește să ajute echipele mai mici, pentru a crește competitivitatea, conform sursei menționate .

VIDEO: cele mai noi imagini din sport