Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul +6 foto
Ofri Arad, în stânga foto: IMAGO
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 13:21
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 13:21
  • FCSB ar putea avea probleme în privința transferului lui Ofri Arad (27 de ani), fostul jucător al celor de la Kairat Almaty.
  • Jucătorul israelian ar mai fi primit o ofertă din altă țară, deși Gigi Becali a transmis că transferul este aproape finalizat.

Patronul FCSB a confirmat marți seară că a ajuns la un acord pentru transferul lui Ofri Arad, jucător care ar urma să acopere locul lăsat liber de Adrian Șut, care a plecat la Al-Ain.

Ofri Arad ar fi primit o ofertă din China

Deși fostul mijlocaș de la Kairat Almaty pare foarte aproape de o mutare în România, presa din Israel vorbește și despre o posibilă ofertă din China.

„Patronul clubului, Gigi Becali, a confirmat, într-un interviu acordat pentru Digi Sport, că jucătorului i-a fost deja trimis contractul.

Cu toate acestea, transferul în România nu este încă finalizat, iar Ofri Arad are și o ofertă din China”, a notat publicația one.co.il.

FOTO. Golul marcat de Ofri Arad în meciul cu Inter Milano, pierdut de Kairat, 1-2

Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (1).jpg
Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (1).jpg

Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (5).jpg
Declarațiile lui Gigi Becali despre transferul lui Ofri Arad

„Am negociat, am primit o ofertă, noi am trimis o contraofertă și ne-am înțeles. I-am trimis contractul și el trebuie doar să îl semneze și să facă vizita medicală. Va face vizita medicală aici, la București.

(n.r. - Va fi disponibil la primul meci?) Nu, nu are cum să joace la primul meci.

Trebuie să țineți cont că el este un jucător care a fost căpitan de echipă. Eu habar nu aveam de el, MM mi-a spus că e fotbalist, că e bun-bun”, a declarat Gigi Becali, marți, la Digi Sport.

Cine este Ofri Arad

În vârstă de 27 de ani, Ofri Arad a fost titular în primele trei meciuri ale celor de la Kairat din cea mai puternică competiție europeană intercluburi și a reușit chiar să marcheze într-un meci pierdut la limită de Kairat, scor 1-2, pe terenul celor de la Inter, formație antrenată de Cristi Chivu.

Pănă să ajungă la Kairat în iarna lui 2023, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pentru Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan.

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

