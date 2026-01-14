Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul

FCSB ar putea avea probleme în privința transferului lui Ofri Arad (27 de ani), fostul jucător al celor de la Kairat Almaty.

Jucătorul israelian ar mai fi primit o ofertă din altă țară, deși Gigi Becali a transmis că transferul este aproape finalizat.

Patronul FCSB a confirmat marți seară că a ajuns la un acord pentru transferul lui Ofri Arad, jucător care ar urma să acopere locul lăsat liber de Adrian Șut, care a plecat la Al-Ain.

Ofri Arad ar fi primit o ofertă din China

Deși fostul mijlocaș de la Kairat Almaty pare foarte aproape de o mutare în România, presa din Israel vorbește și despre o posibilă ofertă din China.

„Patronul clubului, Gigi Becali, a confirmat, într-un interviu acordat pentru Digi Sport, că jucătorului i-a fost deja trimis contractul.

Cu toate acestea, transferul în România nu este încă finalizat, iar Ofri Arad are și o ofertă din China”, a notat publicația one.co.il.

Declarațiile lui Gigi Becali despre transferul lui Ofri Arad

„Am negociat, am primit o ofertă, noi am trimis o contraofertă și ne-am înțeles. I-am trimis contractul și el trebuie doar să îl semneze și să facă vizita medicală. Va face vizita medicală aici, la București.

(n.r. - Va fi disponibil la primul meci?) Nu, nu are cum să joace la primul meci.

Trebuie să țineți cont că el este un jucător care a fost căpitan de echipă. Eu habar nu aveam de el, MM mi-a spus că e fotbalist, că e bun-bun”, a declarat Gigi Becali, marți, la Digi Sport.

Cine este Ofri Arad

În vârstă de 27 de ani, Ofri Arad a fost titular în primele trei meciuri ale celor de la Kairat din cea mai puternică competiție europeană intercluburi și a reușit chiar să marcheze într-un meci pierdut la limită de Kairat, scor 1-2, pe terenul celor de la Inter, formație antrenată de Cristi Chivu.

Pănă să ajungă la Kairat în iarna lui 2023, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pentru Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan.

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

