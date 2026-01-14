Măsuri speciale Cum arată Arena Națională și stadionul Rapid cu câteva zile înainte de reluarea Superligii, când sunt anunțate temperaturi cu minus

Gerul și zăpada dau mari bătăi de cap cluburilor de Liga 1 înainte de reluarea campionatului.

Administratorii Arenei Naționale și cei ai stadionului Rapid au luat măsuri speciale pentru ca Rapid - Metaloglobus și Dinamo - U Cluj să se joace în condiții cât mai bune.

Pe gazonul celui mai mare stadion al țării a fost montată o prelată, în timp ce pe ambele arene încălzirea și lămpile de fotosinteză funcționează la capacitate maximă.

Liga 1 se reia în condiții extreme de iarnă, într-un decor hibernal, cu România sub un val de frig accentuat și temperaturi negative severe prognozate pentru zilele următoare.

Fotbalul revine, însă organizatorii meciurilor din București și din țară au avut o cursă contra cronometru pentru a aduce suprafețele de joc la standarde optime.

Cum arată Arena Națională și stadionul Rapid înainte de meciurile din weekend

În weekend, în București sunt programate două partide importante: Rapid - Metaloglobus, sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul din Giulești, și Dinamo - U Cluj, duminică seara, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

La orele de start sunt așteptate temperaturi cuprinse între -6 și -9 grade Celsius, iar prognoza indică și șanse ridicate de ninsoare.

Arena Națională: prelată, degivrare și lămpi de fotosinteză

Imaginile surprinse marți seară pe Arena Națională arată un gazon complet acoperit cu prelată specială, o măsură esențială pentru protejarea suprafeței de joc în nopțile cu ger puternic.

Sub prelată, sistemul de degivrare funcționează la capacitate maximă, iar lămpile de fotosinteză sunt amplasate pe toată lungimea terenului, luminând intens gazonul chiar și pe timp de noapte.

Privită de sus, arena oferă o imagine spectaculoasă: un teren perfect protejat, scăldat în lumină artificială, semn clar că administratorii stadionului au luat toate măsurile pentru ca suprafața de joc să fie într-o stare excelentă la ora meciului de duminică.

În aceste condiții, sunt șanse foarte mari ca gazonul să arate impecabil, în ciuda temperaturilor negative. De văzut și cât va rezista!

Giulești: gazon curățat, tribune încă acoperite de zăpadă

La Stadionul Rapid, situația este una bună în ceea ce privește suprafața de joc.

Imaginile din dronă arată un gazon deja curățat de zăpadă, cu urme vizibile ale intervențiilor mecanice și cu lămpile de fotosinteză pornite, concentrate în anumite zone ale terenului pentru a ajuta iarba să reziste gerului.

În schimb, în tribune încă se observă cantități semnificative de zăpadă, atât pe trepte, cât și în zonele laterale ale stadionului.

Acest lucru arată faptul că mai este de muncă până sâmbătă seara, mai ales pentru asigurarea accesului spectatorilor în condiții de siguranță.

Chiar și așa, oficialii sunt optimiști: șansele sunt bune ca suprafața de joc să fie în parametri normali la ora partidei cu „lanterna” Metaloglobus, iar meciul să se desfășoare fără probleme majore, în ciuda iernii aspre.

