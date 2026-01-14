Dani Coman, replică pentru FCSB Președintele de la FC Argeș, după ce campioana a amenințat că nu bagă echipa pe teren: „Îi așteptăm la deszăpezire”

Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a venit cu o primă reacție după ce FCSB a amenințat că nu se va prezenta la Mioveni dacă terenul va fi înghețat la ora meciului.

FC Argeș - FCSB se joacă vineri, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Marți, GOLAZO.ro anunțat că FCSB ia în calcul să nu se prezinte la Mioveni pentru meciul cu FC Argeș.

La ora partidei vor fi temperaturi cuprinse între -2 și 0 grade Celsius, iar oficialii bucureșteni se tem că terenul va fi înghețat.

Dani Coman, replică pentru FCSB: „Îi așteptăm la deszăpezire”

Președintele celor de la FC Argeș a negat orice informație privind problemele gazonului de la Mioveni și a dat asigurări că acesta se va prezenta în cele mai bune condiții la ora meciului.

„Foarte bine, îi așteptăm la deszăpezire. Nu ne-a contactat absolut nimeni. Nu mă interesează ce fac cei de la FCSB.

Gazonul va fi bun până la ora jocului. Bineînțeles că sistemul de încălzire funcționează, altfel nu luam licența dacă nu funcționa”, a spus Dani Coman, conform gsp.ro.

Gazonul de pe stadionul din Mioveni e acoperit de zăpadă/ Foto: captură Antena 1

Înaintea primului meci oficial al anului 2026 din Liga 1, FC Argeș ocupă locul 5, cu 34 de puncte, în timp ce FCSB e pe 9, cu 31.

Ce spune regulamentul în privința încălzirii terenului

Toate stadioanele pe care se organizează jocuri din campionatul Ligii 1 trebuie să aibă suprafața de joc acoperită doar cu gazon natural sau hibrid (această condiție se aplică din sezonul 2019/2020) și să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele cu temperaturi negative şi minim 300 de locuri acoperite.



Prin excepţie, cluburile promovate pentru prima dată în Liga I pot beneficia de o perioadă de graţie de maxim 1 an competițional, până la terminarea anului competiţional respectiv, pentru a-şi moderniza propriul stadion şi a-l aduce la standardele necesare. Perioada de graţie nu operează în privinţa gazonului și a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.10 alin.1, lit.h) şi ţ) din Legea nr.4/2008 completată cu prevederile Legii nr. 10/2012, acestea fiind obligatorii.

