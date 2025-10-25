Duce numele Halep mai departe Cristina, nepoata Simonei, a cucerit 4 medalii la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad
Cristina Halep/ Foto: Facebook @ Federatia Romana de Gimnastica Ritmica
Gimnastica

Duce numele Halep mai departe Cristina, nepoata Simonei, a cucerit 4 medalii la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 15:23
  • Cristina Halep (16 ani), nepoata Simonei Halep, a reușit o performanță remarcabilă la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad.
  • Sportiva din România a cucerit nu mai puțin de 4 medalii.

Legitimată la CSS 1 Constanța, Cristina Halep a participat la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad, competiție care s-a desfășurat între 17 -19 septembrie.

Nepoata Simonei Halep, agresată! VIDEO. Incident grav: tânăra gimnastă Cristina Halep , lovită de antrenoare!
Citește și
Nepoata Simonei Halep, agresată! VIDEO. Incident grav: tânăra gimnastă Cristina Halep, lovită de antrenoare!
Citește mai mult
Nepoata Simonei Halep, agresată! VIDEO. Incident grav: tânăra gimnastă Cristina Halep , lovită de antrenoare!

Cristina Halep a obținut patru medalii la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad

Nepoata Simonei Halep a obținut patru medalii: aur la minge, argintul la individual compus și la panglică, respectiv bronz la cerc.

„În perioada 17-19 septembrie, sportiva clubului nostru, Cristina Halep, componentă a lotului național de seniare de gimnastică ritmică, a participat la Cupa Balcanică, competiție ce s-a desfășurat în Serbia (Belgrad).

Cristina Halep a obținut un număr de 4 medalii, după cum urmează:

  • 1 medalie de aur - finală minge
  • 2 medalii de argint - individual compus și finală panglică
  • 1 medalie de bronz - finală cerc

Felicitări, Cristina, pentru performanțele extraordinare!

Mult succes la Cupa României, competitie ce va avea loc la în data de 2 noiembrie, la București și la care vor participa cele mai bune 6 gimnaste la nivel național!” a transmis și CSS 1 Constanța, pe Facebook.

Pe lângă medaliile obținute de Cristina Halep, alte cluburi din România s-au remarcat și ele cu performanțele obținute.

  • CSM Cluj-Napoca - 6 medalii (4 de aur, una de argint și una de bronz)
  • CSS Unirea Iași - 5 medalii (2 de aur, una de argint și 2 de bronz), potrivit mediafax.ro

Cristina Halep visează să ajungă la Jocurile Olimpice

Visul Cristinei Halep, care practică gimnastica ritmică de la vârsta de șase ani, este să ajungă la Jocurile Olimpice.

„Să ajung la Jocurile Olimpice. Gimnastica face parte din copilăria mea și îmi place”, a declarat Cristina Halep, potrivit sursei citate.

Am încercat și tenis, dar mi-a plăcut mai mult gimnastica. Se îmbină și grație, și balet, și forță. Cristina Halep, pentru AS.ro

Citește și

„Wow, de ce nu s-a gândit nimeni la asta?!” E de 10 ori mai bogat decât Ronaldo, s-a întâlnit cu Regele Charles, dar internauții  nu-l iau în serios
Campionate
15:03
„Wow, de ce nu s-a gândit nimeni la asta?!” E de 10 ori mai bogat decât Ronaldo, s-a întâlnit cu Regele Charles, dar internauții nu-l iau în serios
Citește mai mult
„Wow, de ce nu s-a gândit nimeni la asta?!” E de 10 ori mai bogat decât Ronaldo, s-a întâlnit cu Regele Charles, dar internauții  nu-l iau în serios
Sabrina Voinea, între uimire și indignare FOTO: Reacția gimnastei române când a văzut că a ratat podiumul la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
14:41
Sabrina Voinea, între uimire și indignare FOTO: Reacția gimnastei române când a văzut că a ratat podiumul la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
Sabrina Voinea, între uimire și indignare FOTO: Reacția gimnastei române când a văzut că a ratat podiumul la Campionatele Mondiale de la Jakarta

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
simona halep romania cupa balcanica gimnastica ritmica cristina halep
Știrile zilei din sport
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
Stranieri
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Citește mai mult
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Superliga
25.10
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Citește mai mult
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Campionate
25.10
Scandal la Napoli - Inter Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Citește mai mult
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Nationala
25.10
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Citește mai mult
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
23:02
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge! N-au putut încheia meciul
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge!  N-au putut încheia meciul
00:22
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului, brutal de sincer: „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului,  brutal de sincer:  „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Campionate
25.10
Scene nemaivăzute VIDEO+FOTO Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Citește mai mult
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Superliga
25.10
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Citește mai mult
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
25.10
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
25.10
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 33 rapid 26 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share