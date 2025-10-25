Cristina Halep (16 ani), nepoata Simonei Halep , a reușit o performanță remarcabilă la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad.

, a reușit o performanță remarcabilă la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad. Sportiva din România a cucerit nu mai puțin de 4 medalii.

Legitimată la CSS 1 Constanța, Cristina Halep a participat la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad, competiție care s-a desfășurat între 17 -19 septembrie.

Cristina Halep a obținut patru medalii la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad

Nepoata Simonei Halep a obținut patru medalii: aur la minge, argintul la individual compus și la panglică, respectiv bronz la cerc.

„În perioada 17-19 septembrie, sportiva clubului nostru, Cristina Halep, componentă a lotului național de seniare de gimnastică ritmică, a participat la Cupa Balcanică, competiție ce s-a desfășurat în Serbia (Belgrad).

Cristina Halep a obținut un număr de 4 medalii, după cum urmează:

1 medalie de aur - finală minge

2 medalii de argint - individual compus și finală panglică

1 medalie de bronz - finală cerc

Felicitări, Cristina, pentru performanțele extraordinare!

Mult succes la Cupa României, competitie ce va avea loc la în data de 2 noiembrie, la București și la care vor participa cele mai bune 6 gimnaste la nivel național!” a transmis și CSS 1 Constanța, pe Facebook.

Pe lângă medaliile obținute de Cristina Halep, alte cluburi din România s-au remarcat și ele cu performanțele obținute.

CSM Cluj-Napoca - 6 medalii (4 de aur, una de argint și una de bronz)

CSS Unirea Iași - 5 medalii (2 de aur, una de argint și 2 de bronz), potrivit mediafax.ro

Cristina Halep visează să ajungă la Jocurile Olimpice

Visul Cristinei Halep, care practică gimnastica ritmică de la vârsta de șase ani, este să ajungă la Jocurile Olimpice.

„Să ajung la Jocurile Olimpice. Gimnastica face parte din copilăria mea și îmi place”, a declarat Cristina Halep, potrivit sursei citate.

Am încercat și tenis, dar mi-a plăcut mai mult gimnastica. Se îmbină și grație, și balet, și forță. Cristina Halep, pentru AS.ro

