Cazul Rădoi - Baiaram Ilie Dumitrescu a analizat conflictul de la Craiova: „Cineva trebuie să-l ia și să discute cu el” +12 foto
Ilie Dumitrescu și Ștefan Baiaram foto: montaj/GOLAZO.ro
Cazul Rădoi - Baiaram Ilie Dumitrescu a analizat conflictul de la Craiova: „Cineva trebuie să-l ia și să discute cu el”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 15:13
alt-text Actualizat: 25.10.2025, ora 15:14
  • Ilie Dumitrescu a comentat și el conflictul stârnit joi în tabăra Craiovei, înaintea meciului cu Noah, 1-1, din Conference League.
  • Fostul jucător al Stelei crede că Baiaram a greșit prin atitudinea pe care a avut-o față de Mirel Rădoi și față de colegii săi.

La finalul partidei de joi cu Noah, scor 1-1, Rădoi a venit cu lămuriri despre conflict la finalul partidei, după ce l-a trimis pe Baiaram în tribună, din cauza reacției sale la aflarea veștii că nu va fi titular.

Ilie Dumitrescu: „Baiaram a greșit. Cineva trebuie să discute cu el”

După ce Adrian Porumboiu s-a poziționat vineri de partea lui Ștefan Baiaram, Ilie Dumitrescu are acum altă părere față de fostul arbitru.

„Baiaram a greșit. Se pare că s-a anunțat echipa, nu s-a făcut ședința la hotel sau în cantonament, ci la baza de pregătire. A anunțat echipa în vestiar, asta făcea și la națională, să-i țină pe toți concentrați.

Când se anunță formula de start și tu ai o ieșire de genul acela... S-a auzit ce a spus în fața echipei. Nu mai ai nicio șansă tu, ca jucător. A ieșit din vestiar, Rădoi a avut imediat reacție, i-a zis nu mai ești nici în lotul de 11, mergi și stai în tribună.

Aici a greșit Baiaram, e decizia antrenorului. El are responsabilitatea, antrenorul. Trebuie să ai o educație profesională să faci asta, cineva în club trebuie să se ocupe și situațiile astea dintre un jucător important. Era unul dintre cei mai în formă jucători, el cu Nsimba și Cicâldău.

Cineva trebuie să îl ia și să discute cu el. Când vine un antrenor cu personalitatea lui Rădoi, cineva din club trebuie să-i pregătească pe jucători, să le spună cine e Rădoi, ce îi place. Trebuie să intri în disciplina asta, în regulamentul ăsta.

Aici a greșit el. Acum trebuie să-și ceară scuze în fața colectivului, a grupului. Dacă l-ai pus într-o situație de genul acesta trebuie să înțelegi și tu, ca antrenor, că ai nevoie de un astfel de jucător”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.
Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.

Ștefan Baiaram, trimis în tribună de Rădoi (foto: captură Prima Sport) Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.
Mirel Radoi Ilie Dumitrescu conflict superliga stefan baiaram
fcsb 64 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 33 rapid 26 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

