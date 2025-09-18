Nu e la primul incident  Suporterul lui Liverpool care l-a scos din minți pe Diego Simeone a avut interdicție 3 ani pe stadion +9 foto
Nu e la primul incident Suporterul lui Liverpool care l-a scos din minți pe Diego Simeone a avut interdicție 3 ani pe stadion

Publicat: 18.09.2025, ora 22:47
  • Jonathan Poulter (30 de ani), suporterul celor de la Liverpool care i-a provocat o criză de nervi lui Diego Simeone, fusese suspendat anterior pe stadioane timp de 3 ani.
  • Incidentul în urma căruia i s-a interzis accesul pe arenele sportive a fost legat de un suporter în scaun cu rotile.

În 2015, la ultimul meci al lui Steven Gerrard pentru Liverpool, Jonathan Poulter a vrut să afișeze un banner dedicat mijlocașului.

Jonathan Poulter, suspendat 3 ani de pe stadioane după ce a intrat în conflict cu un suporter cu dizabilități

Acesta a ridicat banner-ul chiar în fața suporterilor cu dizabilități din The Kop, peluza galeriei de pe Anfield, unde steagurile sunt ridicate în mod regulat, dar sunt date jos odată ce jucătorii intră pe teren.

Când i s-a cerut să mute banner-ul, Jonathan Poulter l-a insultat pe David Higham, un fan al „cormoranilor” care venise la meci însoțit de soția sa cu dizabilități.

Fanul care l-a enervat și pe Diego Simeone i-ar fi înjurat pe soții Higham și i-ar fi îndemnat să părăsească arena:

„Încercăm de ceva vreme să vă mutăm pe voi, cei din scaune cu rotile, și vom continua să încercăm. Aceasta este The Kop, aceasta este tradiția noastră, asta facem, dacă nu vă place, acolo e ușa”, potrivit dailymail.co.uk.

Jonathan Poulter le-a cerut ulterior scuze soților Higham, însă instanța britanică nu l-a iertat. Fanul a primit o interdicție de a intra pe stadioane de 3 ani.

Diego Simeone, eliminat după conflictul cu Jonathan Poulter: „Au fost insulte tot meciul”

Diego Simeone ar fi fost înjurat pe tot parcursul partidei de către Jonathan Poulter, aflat chiar în spatele băncii de rezerve a ibericilor.

Tehnicianul argentinian a cedat nervos și i-a arătat semne obscene suporterului.

Gestul lui Diego Simeone a fost observat de „centralul” Maurizio Mariani și antrenorul a fost eliminat.

Antrenorul lui Atletico Madrid a răbufnit și la declarații, după meciul de pe Anfield.

„Au fost insulte tot meciul, dar, bineînțeles, cel care trebuie să rămână calm sunt eu și să îndur totul: insulte, gesturi.

Au tot vorbit despre spectacol, dar te insultă pe la spate tot meciul, și nu pot spune nimic pentru că eu sunt antrenorul. Reacția mea la insultă nu e justificabilă, dar nu știți cum e să fii insultat non-stop timp de 90 de minute.

Și, bineînțeles, când adversarul marchează la fix, te întorci și ei continuă cu insultele, și cu toată tensiunea, se întâmplă ce se întâmplă”, a spus Diego Simeone, conform marca.com.

liverpool Atletico Madrid Diego Simeone jonathan poulter
