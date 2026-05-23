Chindia - Farul 3-3 VIDEO. Spectacol în primul duel în barajul de menținere/promovare în  Liga 1 » Totul se decide la Ovidiu +11 foto
Chindia - Farul/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Chindia - Farul 3-3 VIDEO. Spectacol în primul duel în barajul de menținere/promovare în Liga 1 » Totul se decide la Ovidiu

alt-text Ionuț Cojocaru , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 19:31
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 22:06
  • Chindia Târgoviște și Farul Constanța au remizat, scor 3-3, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superliga.

A fost spectacol total pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Totul a început în minutul 22, când Doru Popadiuc a deschis scorul după o eroare a lui Rafael Munteanu.

După 6 minute de analiză în camera VAR pentru un posibil ofsaid, arbitrul Marcel Bîrsan a fost chemat să revadă faza, iar golul a fost validat după încă un minut de așteptare.

Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan,  o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”
Citește și
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan, o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”
Citește mai mult
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan,  o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”

Chindia - Farul 3-3. Spectacol la Târgoviște

Repriza secundă a adus alte 5 reușite! Primul care și-a trecut numele pe tabelă a fost Denis Alibec, după o lovitură liberă de la marginea careului.

Atacantul a șutat puternic, balonul s-a îndreptat spre poartă, a fost respins de un apărător din preajma liniei porții, însă arbitrul tușier a validat reușita atacantului.

Golul lui Alibec în Chindia-Farul (8).jpg
Golul lui Alibec în Chindia-Farul (8).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Golul lui Alibec în Chindia-Farul (1).jpg Golul lui Alibec în Chindia-Farul (2).jpg Golul lui Alibec în Chindia-Farul (3).jpg Golul lui Alibec în Chindia-Farul (4).jpg Golul lui Alibec în Chindia-Farul (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, niciuna dintre reluările surprinse de camerele TV nu au putut confirma dacă mingea a depășit sau nu linia porții, iar decizia a rămas cea a asistentului. Era minutul 53.

Cinci minute mai târziu, Ișfan a marcat un gol superb, cu un șut direct în vinclu, după ce a pătruns în careu, la capătul unei acțiuni individuale.

Totul se decide la Ovidiu

Chindia nu a renunțat la luptă și a profitat de relaxarea Farului. Daniel Florea a restabilit egalitatea în minutul 70, iar Ivan Pesic i-a readus pe dâmbovițeni în avantaj.

Înainte de a marca, croatul s-a făcut de râs, după ce scăpase singur cu poarta goală, însă nu a reușit să marcheze.

Nu a fost ultima reușită a meciului. Jovan Markovic a închis tabela, punctând cu o lovitură de cap din apropierea careului de 6 metri, în minutul 88. S-a terminat 3-3, iar totul se va decide la Ovidiu.

Meciul retur este programat duminica viitoare, de la ora 20:30 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Chindia - Farul 3-3

  • Au marcat: Popadiuc '22, Florea '71, Pesic '80 / Alibec '54, Ișfan '58, Markovic '88

Echipele de start:

  • Chindia:  Isvoranu - Martac, Bilali, Celea, Brumă - Honciu - Popadiuc, Doukoure - Pesic, D. Florea, Doumtsios
  • Rezerve: Contra, Moumbouni, I. Roşu, R. Mihai, Necşulescu, Jurj, Pandele, Munoz, A. Petre
  • Antrenor: Nicolae Croitoru
  • Farul: R. Munteanu - Furtado, Larie, Sîrbu, Marins - Vînă, Dican - Işfan, Grigoryan, Tănasă - Alibec
  • Rezerve: Buzbuchi, Duţu, G. Iancu, Ţîru, Radaslavescu, Markovic, I. Cojocaru, Ramalho, Maftei
  • Antrenor: Flavius Stoican
  • Arbitru: Bîrsan Marcel. Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Andrei Florin. Arbitru AVAR: Chivulete Andrei Florin
  • Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)

Echipa din Târgoviște a ajuns la baraj după ce a terminat play-off-ul Ligii 2 pe ultimul loc, cu 43 de puncte, însă a primit șansa de a lupta pentru promovare deoarece CSA Steaua și FC Bihor, clasate mai sus, nu au dreptul de a promova în prima ligă.

Farul, de cealaltă parte, a încheiat play-out-ul pe locul de baraj, cu 25 de puncte, și are nevoie să treacă de „dubla” cu Chindia pentru a rămâne în prima ligă.

Pentru Farul, barajul vine la trei ani după unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a clubului, titlul câștigat în 2023 sub comanda lui Gheorghe Hagi.

Din sezonul 2020-2021, de când a fost introdus sistemul cu patru echipe implicate în barajul de menținere/promovare, patru formații din liga secundă au reușit să facă pasul în primul eșalon:

  • CS Mioveni - a promovat în fața lui Hermannstadt
  • U Cluj - a promovat în fața lui Dinamo
  • Dinamo - a promovat în fața lui FC Argeș
  • Metaloglobus - a promovat în fața lui Poli Iași

Citește și

„Să plece la mai bine pentru el” Oficialul Universității Craiova a vorbit despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram: „Poate noi am greșit”
Superliga
11:52
„Să plece la mai bine pentru el” Oficialul Universității Craiova a vorbit despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram: „Poate noi am greșit”
Citește mai mult
„Să plece la mai bine pentru el” Oficialul Universității Craiova a vorbit despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram: „Poate noi am greșit”
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
Tenis
11:30
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
Citește mai mult
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
farul constanta liga 1 chindia targoviste baraj
Știrile zilei din sport
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Diverse
24.05
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Citește mai mult
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Superliga
24.05
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Citește mai mult
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Diverse
24.05
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Citește mai mult
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Diverse
24.05
Dezastrul din Ghencea CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Citește mai mult
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:06
„Suntem favoriți!” Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
„Suntem favoriți!”  Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
23:30
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
23:39
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
23:13
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Superliga
24.05
Târnovanu, la U Craiova?! Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Citește mai mult
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Superliga
24.05
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Citește mai mult
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Campionate
24.05
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Citește mai mult
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
B365
23.05
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 20 rapid 19 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share