Chindia - Farul 3-3 VIDEO. Spectacol în primul duel în barajul de menținere/promovare în Liga 1 » Totul se decide la Ovidiu

- Chindia Târgoviște și Farul Constanța au remizat, scor 3-3, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superliga.
A fost spectacol total pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.
Totul a început în minutul 22, când Doru Popadiuc a deschis scorul după o eroare a lui Rafael Munteanu.
După 6 minute de analiză în camera VAR pentru un posibil ofsaid, arbitrul Marcel Bîrsan a fost chemat să revadă faza, iar golul a fost validat după încă un minut de așteptare.
Repriza secundă a adus alte 5 reușite! Primul care și-a trecut numele pe tabelă a fost Denis Alibec, după o lovitură liberă de la marginea careului.
Atacantul a șutat puternic, balonul s-a îndreptat spre poartă, a fost respins de un apărător din preajma liniei porții, însă arbitrul tușier a validat reușita atacantului.
Ulterior, niciuna dintre reluările surprinse de camerele TV nu au putut confirma dacă mingea a depășit sau nu linia porții, iar decizia a rămas cea a asistentului. Era minutul 53.
Cinci minute mai târziu, Ișfan a marcat un gol superb, cu un șut direct în vinclu, după ce a pătruns în careu, la capătul unei acțiuni individuale.
Totul se decide la Ovidiu
Chindia nu a renunțat la luptă și a profitat de relaxarea Farului. Daniel Florea a restabilit egalitatea în minutul 70, iar Ivan Pesic i-a readus pe dâmbovițeni în avantaj.
Înainte de a marca, croatul s-a făcut de râs, după ce scăpase singur cu poarta goală, însă nu a reușit să marcheze.
Nu a fost ultima reușită a meciului. Jovan Markovic a închis tabela, punctând cu o lovitură de cap din apropierea careului de 6 metri, în minutul 88. S-a terminat 3-3, iar totul se va decide la Ovidiu.
Meciul retur este programat duminica viitoare, de la ora 20:30 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
- Au marcat: Popadiuc '22, Florea '71, Pesic '80 / Alibec '54, Ișfan '58, Markovic '88
Echipele de start:
- Chindia: Isvoranu - Martac, Bilali, Celea, Brumă - Honciu - Popadiuc, Doukoure - Pesic, D. Florea, Doumtsios
- Rezerve: Contra, Moumbouni, I. Roşu, R. Mihai, Necşulescu, Jurj, Pandele, Munoz, A. Petre
- Antrenor: Nicolae Croitoru
- Farul: R. Munteanu - Furtado, Larie, Sîrbu, Marins - Vînă, Dican - Işfan, Grigoryan, Tănasă - Alibec
- Rezerve: Buzbuchi, Duţu, G. Iancu, Ţîru, Radaslavescu, Markovic, I. Cojocaru, Ramalho, Maftei
- Antrenor: Flavius Stoican
- Arbitru: Bîrsan Marcel. Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Andrei Florin. Arbitru AVAR: Chivulete Andrei Florin
- Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)
Echipa din Târgoviște a ajuns la baraj după ce a terminat play-off-ul Ligii 2 pe ultimul loc, cu 43 de puncte, însă a primit șansa de a lupta pentru promovare deoarece CSA Steaua și FC Bihor, clasate mai sus, nu au dreptul de a promova în prima ligă.
Farul, de cealaltă parte, a încheiat play-out-ul pe locul de baraj, cu 25 de puncte, și are nevoie să treacă de „dubla” cu Chindia pentru a rămâne în prima ligă.
Pentru Farul, barajul vine la trei ani după unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a clubului, titlul câștigat în 2023 sub comanda lui Gheorghe Hagi.
Din sezonul 2020-2021, de când a fost introdus sistemul cu patru echipe implicate în barajul de menținere/promovare, patru formații din liga secundă au reușit să facă pasul în primul eșalon:
- CS Mioveni - a promovat în fața lui Hermannstadt
- U Cluj - a promovat în fața lui Dinamo
- Dinamo - a promovat în fața lui FC Argeș
- Metaloglobus - a promovat în fața lui Poli Iași