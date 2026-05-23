Chindia - Farul 3-3 VIDEO. Spectacol în primul duel în barajul de menținere/promovare în Liga 1 » Totul se decide la Ovidiu

Chindia Târgoviște și Farul Constanța au remizat, scor 3-3, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superliga.

A fost spectacol total pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Totul a început în minutul 22, când Doru Popadiuc a deschis scorul după o eroare a lui Rafael Munteanu.

După 6 minute de analiză în camera VAR pentru un posibil ofsaid, arbitrul Marcel Bîrsan a fost chemat să revadă faza, iar golul a fost validat după încă un minut de așteptare.

Repriza secundă a adus alte 5 reușite! Primul care și-a trecut numele pe tabelă a fost Denis Alibec, după o lovitură liberă de la marginea careului.

Atacantul a șutat puternic, balonul s-a îndreptat spre poartă, a fost respins de un apărător din preajma liniei porții, însă arbitrul tușier a validat reușita atacantului.

Ulterior, niciuna dintre reluările surprinse de camerele TV nu au putut confirma dacă mingea a depășit sau nu linia porții, iar decizia a rămas cea a asistentului. Era minutul 53.

Cinci minute mai târziu, Ișfan a marcat un gol superb, cu un șut direct în vinclu, după ce a pătruns în careu, la capătul unei acțiuni individuale.

Totul se decide la Ovidiu

Chindia nu a renunțat la luptă și a profitat de relaxarea Farului. Daniel Florea a restabilit egalitatea în minutul 70, iar Ivan Pesic i-a readus pe dâmbovițeni în avantaj.

Înainte de a marca, croatul s-a făcut de râs, după ce scăpase singur cu poarta goală, însă nu a reușit să marcheze.

Nu a fost ultima reușită a meciului. Jovan Markovic a închis tabela, punctând cu o lovitură de cap din apropierea careului de 6 metri, în minutul 88. S-a terminat 3-3, iar totul se va decide la Ovidiu.

Meciul retur este programat duminica viitoare, de la ora 20:30 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Au marcat: Popadiuc '22, Florea '71, Pesic '80 / Alibec '54, Ișfan '58, Markovic '88

Echipele de start:

Chindia: Isvoranu - Martac, Bilali, Celea, Brumă - Honciu - Popadiuc, Doukoure - Pesic, D. Florea, Doumtsios

Rezerve: Contra, Moumbouni, I. Roşu, R. Mihai, Necşulescu, Jurj, Pandele, Munoz, A. Petre

Antrenor: Nicolae Croitoru

Farul: R. Munteanu - Furtado, Larie, Sîrbu, Marins - Vînă, Dican - Işfan, Grigoryan, Tănasă - Alibec

Rezerve: Buzbuchi, Duţu, G. Iancu, Ţîru, Radaslavescu, Markovic, I. Cojocaru, Ramalho, Maftei

Antrenor: Flavius Stoican

Arbitru : Bîrsan Marcel. Asistenți : Ghinguleac Radu Adrian și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR : Andrei Florin. Arbitru AVAR : Chivulete Andrei Florin

Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)

Echipa din Târgoviște a ajuns la baraj după ce a terminat play-off-ul Ligii 2 pe ultimul loc, cu 43 de puncte, însă a primit șansa de a lupta pentru promovare deoarece CSA Steaua și FC Bihor, clasate mai sus, nu au dreptul de a promova în prima ligă.

Farul, de cealaltă parte, a încheiat play-out-ul pe locul de baraj, cu 25 de puncte, și are nevoie să treacă de „dubla” cu Chindia pentru a rămâne în prima ligă.

Pentru Farul, barajul vine la trei ani după unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a clubului, titlul câștigat în 2023 sub comanda lui Gheorghe Hagi.

Din sezonul 2020-2021, de când a fost introdus sistemul cu patru echipe implicate în barajul de menținere/promovare, patru formații din liga secundă au reușit să facă pasul în primul eșalon:

CS Mioveni - a promovat în fața lui Hermannstadt

U Cluj - a promovat în fața lui Dinamo

Dinamo - a promovat în fața lui FC Argeș

Metaloglobus - a promovat în fața lui Poli Iași

