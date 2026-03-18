Veste tristă la Rapid București. Tatăl lui Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, s-a stins din viață.

Miercuri, 18 martie, a venit o veste tristă: Tatăl lui Constantin Gâlcă s-a stins din viață, anunțul fiind făcut chiar de gruparea giuleșteană.

„Antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, și familia sa se confruntă cu o nouă pierdere dureroasă, marcată de decesul tatălui său.

Familia Rapid este alături Mister și apropiații săi și își exprimă profundul regret pentru această pierdere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis clubul Rapid.

În urmă cu doar șase luni, tehnicianul Rapidului a mai trecut printr-o pierdere dureroasă, atunci când fratele său mai mare, în vârstă de 56 de ani, s-a stins din viață. El suferea de o boală incurabilă.

Rapid joacă în deplasare la Cluj

Giuleștenii nu au menționat dacă antrenorul va face deplasarea la Cluj.

Liderul din Liga 1 o va înfrunta peste doar două zile pe CFR, în Gruia, meci care contează pentru etapa a doua a play-off-ului.

În acest moment, Rapid se află la un punct distanță de Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.

