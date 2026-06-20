„Noi n-am fi divulgat nimic” FCSB a reacționat după ce transferul a picat: „Toate cele 3 păreri au coincis”
Anderson Ceara FOTO: SportPictures
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„Noi n-am fi divulgat nimic” FCSB a reacționat după ce transferul a picat: „Toate cele 3 păreri au coincis”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 23:06
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 23:06
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat motivele pentru care transferul lui Anderson Ceara (27 de ani), mijlocașul brazilian de la Csikszereda, a picat.
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Mutarea părea aproape rezolvată, însă FCSB a renunțat la jucător după vizita medicală.

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Primele explicații despre transferul motivul pentru care a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Oficialul roș-albaștrilor a explicat de ce FCSB a ales inițial să nu ofere detalii despre situația medicală a fotbalistului.

„Ceara e închis definitiv. N-am vrut să spun despre ce e vorba. Am spus doar că nu ne-am înțeles, dar cei de la Csikszereda au zis că n-a trecut controlul medical.

Da, n-a trecut. Se dezvoltă subiectul și nu e fair față de băiat. Noi facem un control mai amănunțit decât alte echipe.

Știți povestea, Koljic a fugit din RMN și s-a dus la Rapid. Asta este”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Noi n-am fi divulgat asta. Spuneam doar că nu ne-am înțeles cu jucătorul. Nu ne interesează pe noi că ar putea păcăli pe altcineva. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

„Părerile celor 3 specialiști au coincis”

Oficialul FCSB a precizat că jucătorii pe care clubul vrea să îi transfere trec printr-un control medical complex.

„Noi facem un control la un cardiolog, pentru că este extrem de important. S-au întâmplat mari nenorociri și nu vrem să avem probleme din punctul ăsta de vedere, pentru că vrem să ne punem la adăpost.

Cei mai buni cardiologi din țară examinează jucătorii care urmează să vină la noi. Și facem un RMN la ambii genunchi. La glezne facem doar dacă există un anumit istoric, cum a fost la Koljic.

Pur și simplu medicul nostru a avut o opinie. Am luat o a doua de la unul dintre cele mai importante nume din ortopedia românească, fostul nostru medic, doctorul Ionuț Codorean, dar și opinia medicului specialist care a interpretat rezultatul RMN-ului.

Toate cele 3 păreri au coincis. Medicul nostru a luat legătura cu cel de la Csikszereda, care știa că au fost probleme, că a fost operat la ambii genunchi. Nu știa că problemele de la momentul ăsta sunt insurmontabile. Aici s-a încheiat povestea”, a mai spus oficialul FCSB-ului.

MM Stoica a adăugat că Anderson Ceara ar putea continua să joace fără probleme la Csikszereda, dar consideră că nivelul de pregătire și ritmul de la FCSB ar fi presupus un risc mai mare.

„E posibil ca Anderson Ceara să joace fără probleme în continuare la Csikszereda.

Erau însă șanse ca, dacă venea la noi, Neubert să-i pună haltera în spate, iar el să rămână acolo. Sunt alte metode de antrenament, alt ritm de meciuri.

Îmi doresc ca el să joace până la finalul carierei, dar pentru noi nu se poate, n-a trecut testul”, a mai spus Mihai Stoica.

Înainte să ajungă în România, Anderson Ceara s-a confruntat cu două accidentări grave. În perioada petrecută la Santos (2020-2023), brazilianul și-a rupt ligamentele de la genunchiul drept la o săptămână de la debut.

Ceara a fost nevoit să stea departe de teren timp de 7 luni pentru a se putea recupera complet. Se mai confruntase cu aceeași accidentare și cu doi ani înainte.

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