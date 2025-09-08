Transformare radicală FOTO. Sydney Sweeney s-a îngrășat 13 kilograme ca s-o poată juca pe cea mai bună boxeră din anii '90: „Mâncam constant”

Actrița Sydney Sweeney (27 de ani) s-a îngrășat 13 kilograme pentru a juca într-un film biografic despre viața unei foste mari boxere din SUA.

Filmul, care se numește „Christy”, este bazat pe viața și cariera campioanei de box Christy Martin (57 de ani) și va fi lansat pe 7 noiembrie în SUA.

Considerată a fi una dintre cele mai bune boxere din anii '90, cu 49 de victorii în 59 de lupte, Cristy Martin are o poveste de viață șocantă.

Sportiva s-a căsătorit cu antrenorul ei, Jim Martin, în 1991, în ciuda faptului că era lesbiană, sportiva însăși numind-o o „căsnicie de conveniență”.

Christy Martin fost înjunghiată și împușcată

Cristy Martin a declarat că soțul ei a abuzat-o fizic și emoțional de-a lungul întregii relații. În 2010, după o ceartă, Jim Martin a încercat să o omoare pe sportivă, înjunghiind-o de mai multe ori și împușcând-o cel puțin o dată.

Sportiva, care s-a căsătorit ulterior cu fosta sa adversară Lisa Holewyne, a supraviețuit atacului brutal, iar Jim a fost condamnat la 25 de ani de închisoare.

Povestea senzațională a lui Martin va fi adusă la viață pe marele ecran de Sweeney, vedeta serialului „Euphoria”, care a suferit o transformare dramatică pentru acest rol.

Actrița a dezvăluit că s-a antrenat timp de trei luni cu un antrenor de box înainte de a începe filmările, făcând în același timp exerciții cu greutăți și apelând la un nutriționist.

În toată această perioadă, Sweeney a făcut până la trei antrenamente pe zi și s-a îngrășat cu o dietă bazată pe fast-food și milkshake-uri.

Sydney Sweeney a rămas cu vânătăi

Actrița a avut de suferit pe platoul de filmare. A rămas cu un ochi vânăt după ce a recreat faimoasa luptă din 2003 a lui Martin cu fiica lui Muhammad Ali, Laila.

„Eram lovită constant. Între duble, îmi puneau pungi cu gheață pe față. Am rămas cu niște vânătăi urâte”, a declarat Sweeney, potrivit The Sun.

Sweeney a oferit detalii și despre programul intens pe care l-a avut: „După 12 ore de filmări mergeam să mă antrenez încă două ore. A fost epuizant.”

Sweeney a purtat o perucă închisă la culoare și lentile de contact maro pentru a se transforma în Martin, luând în greutate 13 kilograme.

„Am avut un nutriționist, un antrenor pentru greutăți și un antrenor de box. Am crescut aportul caloric și am început să consum multe shake-uri proteice și suplimente și să mănânc de toate. Practic, mâncam constant. În același timp, ardeam constant toate caloriile. Așa că a fost o adevărată provocare să mențin totul la același nivel”, a precizat actrița.

