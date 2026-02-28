Probleme înainte de Finalissima Conducerea AFA, anchetată pentru corupție , cu o lună înainte meciul Argentina - Spania

Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) este anchetată pentru corupție, cu o luna înainte de Finalissima și cu patru luni înainte de Cupa Mondială.

Cu mai puțin de o lună înaintea partidei Argentina - Spania, duel care pune față în față câștigătoarea Cupei Mondiale din 2022 și învingătoarea EURO 2024, scandalul care vizează AFA este departe de a se încheia.

Federația Argentiniană de Fotbal, anchetată pentru corupție

Potrivit as.com, Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) se folosește de companii-fantomă pentru a-și factura sponsorii și pentru a spăla bani.

Totul ar fi pornit din momentul în care Claudio Tapia a fost ales președintele AFA, în martie 2017.

De atunci, sponsorilor li s-a cerut să își transfere fondurile către aceste companii, care nu au nicio legătură cu fotbalul și care apoi livrează banii către federație.

Oficialii susțin că această practică e folosită pentru a evita devalorizarea monedei peso, însă o parte semnificativă a banilor rămâne blocată în aceste firme intermediare și nu ajunge niciodată în conturile AFA.

Recent, compania Odeoma și un salon de înfrumusețare din periferia Madridului au primit 8 milioane de dolari, în contextul suspiciunilor de delapidare. Mai mulți sponsori importanți și-au exprimat deja nemulțumirea.

Adidas a suspendat plățile, un alt sponsor susține că nu a primit toate cele aproape 10 milioane de dolari investite, iar Coca-Cola analizează posibilitatea de a-i acționa în justiție pe Tapia și pe colaboratorii săi.

De altfel, în urmă cu câteva zile judecătorul Diego Amarante, de la Curtea Federală Penală Economică, i-a chemat pe președintele Tapia și pe trezorierul Pablo Toviggino la interogatoriu și le-a interzis să părăsească țara, din cauza presupusei deturnări de fonduri.

Judecătorul a răspuns la o plângere depusă de ARCA , Agenția Argentinei de Control și Venituri Vamale , și a chemat atât Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA), ca asociație, cât și pe Tapia individual să depună mărturie.

Scandalul a ieșit la iveală odată cu programarea Finalissima

Scandalul imens a izbucnit în urmă cu trei luni, înainte ca anunțul oficial privind partida Argentina - Spania să fie făcut oficial.

Chiar dacă ambele părți erau de acord, situația neregulamentară de la Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) a întârziat și a pus în pericol meciul.

Confiscarea mai multor vehicule de lux de la domiciliul unuia dintre directorii AFA a scos la iveală scandalul.

Partida Argentina - Spania este programată pe 27 martie în Qatar, pe Lusail Stadium, arena pe care „pumele” au cucerit Cupa Mondială.

Formația lui Lionel Messi (38 de ani) va căuta să-și apere trofeul cucerit în anul 2022, atunci când o învingea pe Italia, scor 3-0, în Finalissima.

La acea vreme, competiția s-a desfășurat între câștigătoarea EURO 2020 și învingătoarea Copa America.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport