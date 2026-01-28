„Mi-a spus: «Nu sta pe gânduri, frate!»” Talisson povestește cum a ajuns la Rapid + promisiunea făcută fanilor din Giulești: „La asta vă puteți aștepta”
Talisson
Superliga

„Mi-a spus: «Nu sta pe gânduri, frate!»” Talisson povestește cum a ajuns la Rapid + promisiunea făcută fanilor din Giulești: „La asta vă puteți aștepta”

Publicat: 28.01.2026, ora 16:17
  • Talisson de Almeida (23 de ani) e foarte entuziasmat de transferul la Rapid și le transmite fanilor că va da totul pentru a ajuta clubul alb-vișiniu.
  • Atacantul a lăudat atmosfera din Giulești, pe care o compară cu cea de la Corinthians și Flamengo, echipele de tradiție din Brazilia.

Talisson de Almeida e cel mai nou transfer de la echipa antrenată de Costel Gâlcă.

Brazilianul a semnat cu Rapid un contract pe o perioadă de doi ani și jumătate.

Talisson: „Sunt foarte fericit că fac parte din familia Rapid”

Talisson e încântat de transferul în Giulești, unde spune că a primit cu brațele deschise:

„Sunt foarte fericit că am ajuns aici. E un vis devenit realitate atât pentru mine, cât și pentru familia mea. Sper să construiesc o poveste frumoasă cu Rapid.

Am fost foarte bine primit, colegii glumesc cu mine. Încă nu înțeleg prea multe, dar voi încerca din greu să înțeleg, să fiu și eu acolo în vestiar, să stau de vorbă, și sunt foarte fericit că fac parte din familia Rapid”.

În Giulești, atmosferă ca-n Brazilia: „Fani top!”

Atacantul a povestit cum au decurs negocierile cu Rapid:

„Nu-mi venea să cred când am văzut că sunt dorit aici. Eram atât de fericit, i-am spus familiei mele și nu am avut nicio îndoială nicio clipă că ar fi cea mai bună oportunitate din viața mea.

Le-am spus deja agenților mei că vreau să vin cât mai curând posibil, nu am stat pe gânduri. Când primești ofertă de la un club ca Rapid nu poți refuza.

Imediat ce am fost căutat de club, m-am dus să documentez și am văzut că este un club foarte mare, gigantic.

Am un prieten care locuiește în România. Am vorbit cu el și mi-a spus: «Nu sta pe gânduri, frate!» Am acceptat oferta. Am fost foarte convins și sunt foarte fericit să fiu aici.

Mi-au plăcut mult galeria, stadionul. Dar ceea ce mi-a atras cel mai mult atenția au fost fanii, atmosfera frumoasă pe care o creează. Este atât de frumos ceea ce fac fanii.

Grupul de la Rapid pare foarte tânăr, dar este un grup foarte matur. Sunt foarte fericit și sper să le pot aduce fericire și fanilor.

Cred că fanii de aici sunt ca cei de la Flamengo sau Corinthians din Brazilia. Sunt fani top, creează atmosferă frumoasă”.

Talisson: „De mic a trebuit să muncesc, să vând înghețată, pâine să caut oportunități”

„Provin dintr-o familie săracă. Orașul meu are 15.000 de locuitori. Nu există prea multe oportunități. De mic a trebuit să muncesc, să vând înghețată, să vând pâine și să caut să-mi creez oportunități.

Am plecat la São Paulo foarte tânăr, la 12 ani, singur. Au fost multe momente grele.

Acum, nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce trăiesc, simt că visez. Am vorbit cu agenții mei, cu familia mea. Trăiesc un vis și sper să mă bucur de el cât mai mult posibil.

E un salt foarte mare în cariera mea, e un vis să joc în Europa, la Rapid. Nu mă așteptam să ajung atât de repede.

Vreau să ajut Rapidul, să dau goluri, să dau pase decisive. Nu mă concentrez pe prestația individuală, ci pe cea a echipei. Să ajut Rapidul e cel mai important lucru pentru mine.

Vreau să le spun fanilor că sunt foarte fericit să fiu aici. Și că se pot aștepta la mult spirit de luptă, dăruire și dragoste pentru club din partea mea. Mă voi dedica mereu să dau tot ce am mai bun și să aduc fericire fanilor”, a spus Talisson într-un interviu acordat pentru site-ul clubului.

rapid giulesti superliga Talisson de Almeida
