Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”

Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al Rapidului, a vorbit despre evoluțiile lui Daniel Paraschiv (26 de ani) în primele meciuri bifate pentru giuleșteni.

Daniel Paraschiv a ajuns sub formă de împrumut la Rapid, până la finalul acestui sezon, de la formația spaniolă Real Oviedo.

Cristi Săpunaru, despre Daniel Paraschiv: „ N-a avut realizări pe faza ofensivă”

După ce a debutat pe 17 ianuarie în partida cu Metaloglobus (1-0 pentru Rapid), atunci când a jucat 45 de minute, Daniel Paraschiv a fost integralist în victoria giuleștenilor cu UTA Arad, scor 2-1, de luni.

Cristi Săpunaru, fostul fundaș cu peste 200 de meciuri în tricoul Rapidului, a vorbit despre evoluția atacantului în meciul de la Arad.

„ N-a avut realizări pe faza ofensivă. Defensiv a fost senzațional. Am mai spus, el nu a jucat mult timp și a jucat foarte puține meciuri. La el, acum, să joace e o chestie care îl va ajuta.

Dar uite că intră Elvir (n.r. - Koljic), care îți așază două mingi în careu, una chiar lui din care putea da gol dacă dădea din prima. E prima oară când Rapid joacă cu doi atacanți”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.

212 meciuri a jucat Cristi Săpunaru pentru Rapid. A marcat 16 goluri și a oferit 4 pase decisive

În urma succesului din etapa 23, echipa antrenată de Costel Gâlcă se află pe locul secund, cu 45 de puncte, la doar unul singur în spatele liderului Craiova.

Pentru Rapid urmează meciul cu U Cluj de sâmbătă, de la ora 20:00, din cadru etapei 24 din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Victor Angelescu, impresionat de Paraschiv: „A făcut un efort mare”

Victor Angelescu, președintele Rapid, a comentat prestația lui Daniel Paraschiv din meciul de luni împotriva celor de la UTA.

„Mi-a plăcut foarte mult, în primul rând pentru efortul care l-a făcut. Cred că am văzut vreo trei deposedări undeva în tușă, în poziție aproape de mijlocaș defensiv.

A făcut un efort foarte mare. A avut și neșansă. La faza cu Koljic putea să marcheze. Sunt convins că vor veni și reușitele pentru el”, a spus Angelescu la Digi Sport.

Oficialul giuleștenilor crede că forma atacantului sosit de la Cultural Leonesa, dar și cea a lui Olimpiu Moruțan se vor îmbunătăți:

„N-a mai jucat de ceva timp și, după ce vor trece câteva meciuri, va arăta și mai bine. E valabil și pentru Moruțan”.

800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt

Daniel Paraschiv este unul dintre transferurile realizate de giuleșteni în această iarnă. Acesta este împrumutat de Rapid până în vară, de la Real Oviedo, în schimbul sumei de 50.000 de euro.

Dacă evoluțiile sale vor fi pe placul conducerii clubului, atunci Rapid îl poate transfera definitiv, pentru aproximativ 500.000 de euro.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul 23 36 7 U Cluj 23 36 8 UTA 23 35 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

