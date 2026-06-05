Galezii, uluiți că Lucescu nu e omagiat FOTO+VIDEO. Ce s-a întâmplat la antrenamentul oficial de pe stadionul „Steaua”, înainte de meciul cu România +55 foto
Galezii, la antrenamentul de vineri din Ghencea. Foto: Raed Krishan
Nationala

Galezii, uluiți că Lucescu nu e omagiat FOTO+VIDEO. Ce s-a întâmplat la antrenamentul oficial de pe stadionul „Steaua”, înainte de meciul cu România

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 16:53
  • ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Cum arată un sfert de oră din antrenamentul galez în Ghencea, vineri după-amiază.
  • Ce a făcut selecționerul Craig Bellamy, cum revine după o lungă accidentare căpitanul Ben Davies, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham.
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Țara Galilor, încă o dată în fața lui Gică Hagi. În 1992 și 1993, naționala câștiga cu 5-1 (a) și 2-1 (d) meciurile directe din preliminarii, calificându-se la Mondial, împlinirea reală a Generației de Aur.

„Dacă e o idee bună, o iau!” Hagi spune că ține cont de opiniile analiștilor. Și mai zice ceva important: „De asta are nevoie naționala”. Unde suferim!
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„Dacă e o idee bună, o iau!” Hagi spune că ține cont de opiniile analiștilor. Și mai zice ceva important: „De asta are nevoie naționala”. Unde suferim!
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„Dacă e o idee bună, o iau!” Hagi spune că ține cont de opiniile analiștilor. Și mai zice ceva important: „De asta are nevoie naționala”. Unde suferim!

Atunci, era pe teren, decarul care controla și influența jocul „tricolorilor”. Astăzi, la 61 de ani, conduce echipa României de pe margine.

E din nou selecționer și înfruntă Wales în primul amical acasă, sâmbătă seară, pe „Steaua”. Debutul a fost marți, contra Georgiei (1-1).

Galezii, despre Lucescu: „E primul joc al naționalei după ce a murit. Niciun moment dedicat lui?”

Galezii, care au ratat și ei CM 2026 în semifinala barajului, ca noi, au venit relaxați la București. Așa au părut în sfertul de oră al antrenamentului de vineri după-amiază, în Ghencea.

Înainte să înceapă însă pregătirea, un membru al staffului lui Craig Bellamy a fost curios să afle dacă se organizează un moment în memoria lui Mircea Lucescu la acest meci.

Când a aflat că nu va fi nimic, britanicul s-a mirat: „E primul joc al naționalei voastre după ce a murit. La noi, sigur s-ar fi făcut ceva”.

Cicatricea pe genunchiul lui Bellamy

Selecționerul Bellamy, 46 de ani, fost internațional important, ex-Newcastle, Liverpool, Blackburn și Manchester City, a ieșit printre primii pe gazon. E din 2024 pe banca reprezentativei, prima sa misiune ca antrenor principal.

S-a îndreptat spre careu, să vadă cum se pregătesc portarii. Ei erau deja în iarbă, aveau încălzire specifică, departe de restul jucătorilor.

Tehnicianul s-a întors la centrul terenului, așteptându-și băieții cu un mic joc de menținerea mingii în aer alături de alți trei asistenți.

Se vedea clar o cicatrice pe genunchiul stâng al lui Bellamy. A avut multe accidentări în carieră.

Ben Davies, colegul lui Drăgușin, nu a mai jucat din ianuarie. S-a antrenat în Ghencea

Daniel James (28 de ani), mijlocașul de mare talent al galezilor, jucător la Leeds, a apărut pe teren mai devreme.

A privit suprafața de joc, a analizat-o. După el, și ceilalți. Nu lipsea Ben Davies. Veteranul, 33 de ani, fundaș stânga sau central, e colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham.

A avut un sezon măcinat de leziuni. Mai rău decât Drăgușin. „Tricolorul” a prins 11 meciuri. Galezul, numai 5.

Davies a suferit în ianuarie a doua operație la gleznă, a avut ligamentele afectate. Nu a mai jucat de atunci.

Vineri, s-a antrenat normal în primul sfert de oră, pe „Steaua”. Jurnaliștii veniți de la Cardiff spun că a fost chemat de Bellamy în primul rând pentru atmosferă, pentru vestiar. Nu se știe dacă va juca amicalul de sâmbătă.

Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Galezii au strigat când unuia dintre jucători i s-a strecurat mingea printre picioare

Încălzirea au făcut-o cu preparatorul fizic. Bellamy urmărea totul.

Un exercițiu de atenție. Jucătorii stăteau în linie și, când preparatorul bătea din palme, ei sprintau într-o direcție. Unii o luau în cealaltă. Toți se amuzau.

Atmosfera relaxată s-a menținut. Galezii râdeau, aplaudau. Fiecare exercițiu începea cu „Ready?”. Gata?

La careurile de 4 sau 5 contra 2, se numărau pasele pentru a vedea cine stă mai mult la mijloc. Au strigat când unuia dintre jucătorii care încercau să recupereze i s-a strecurat mingea printre picioare. Bellamy era și el într-un careu.

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