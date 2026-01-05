Rapid țintește sus Giuleștenii au pus ochii pe doi titulari din Liga 1: „Avem discuții”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a dezvăluit că giuleștenii sunt interesați de doi titulari din Liga 1.

Este vorba de Marinos Tzionis (24 de ani), mijlocaş ofensiv de la UTA Arad, şi Robert Sălceanu (21 de ani), fundaş stânga legitimat la Petrolul Ploieşti.

Rapid își dorește să se întărească serios în această iarnă pentru a-și îndeplini principalul obiectiv: câștigarea titului.

Victor Angelescu: „Tzionis este un jucător interesant”

După transferul lui Daniel Paraschiv, Victor Angelescu a confirmat zvonurile apărute în urmă cu câteva zile cu privire la Tzionis și Sălceanu.

„În acest moment, avem mai mulți jucători pe listă, atât din campionat, cât și din afară. Vom vedea în următoarea săptămână cu cine ne putem înțelege în privința sumei de transfer și de salariul, dar mai mult de atât nu am ce să vă spun.

Tzionis nu este un caz închis, este un jucător interesant”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Ulterior, Angelescu a dezvăluit că Rapid negociază în acest moment și cu Petrolul, formație care îi dorește sub formă de împrumut pe Rareş Pop, Cristi Ignat şi Claudiu Micovschi.

„Şi noi avem jucători doriţi de alte cluburi, pe care îi putem împrumuta pentru a juca mai mult. Vom vedea în următoarele zile.

Avem discuţii cu Petrolul pentru a împrumuta anumiţi jucători acolo. Vom vedea, dar da, există şi varianta de a-l aduce pe Sălceanu. Negociem cu mai multe cluburi şi vom vedea ce se va concretiza.

Nu avem negocieri avansate pentru Borza, însă este important să avem doi fundași stânga pe aceeași poziție. În momentul de față, nu avem acest lucru.”, a concluzionat Angelescu.

