Cade recordul lui Messi? Taylor Swift și Travis Kelce îl pot lăsa pe argentinian fără o performanță pe care a realizat-o în 2022! +5 foto
Travis Kelce și Taylor Swift s-au logodit (foto: Instagram)
Cade recordul lui Messi? Taylor Swift și Travis Kelce îl pot lăsa pe argentinian fără o performanță pe care a realizat-o în 2022!

alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 09:56
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 10:16
  • Travis Kelce (33 de ani), jucător de fotbal american la Kansas City Chiefs, și cântăreața Taylor Swift (35 de ani) s-au logodit.
  • „Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc”, au scris cei doi pe Instagram, iar postarea ar putea doborî recordul all-time de like-uri, stabilit de Lionel Messi.

Știrea că Taylor Swift și Travis Kelce se căsătoresc a provocat un val uriaș de entuziasm în întreaga lume, iar diverse personalități au reacționat la aflarea veștii.

De altfel, postarea de pe Instagram a strâns deja peste 26 de milioane de like-uri și ar putea să bată recordul de aprecieri.

Cade recordul lui Lionel Messi? Taylor Swift și Travis Kelce, postare cu milioane de like-uri

Recordul all-time este deținut în prezent de Lionel Messi, a cărui fotografie cu coechipierii săi sărbătorind victoria la Mondialul din 2022 a fost apreciată de peste 74 de milioane de ori.

Travis Kelce și Taylor Swift s-au logodit (foto: Instagram)
Travis Kelce și Taylor Swift s-au logodit (foto: Instagram)

Taylor și Travis sunt împreună de 2 ani, iar a surprins-o pe artistă cu un inel de logodnă realizat de designerul Kindred Lubeck de la Artifex Fine Jewelry, stabilit în New York, conform publicației People.

Inelul a fost lucrat manual în aur galben de 18k, iar diamantul central este încrustat cu vârfuri ascuțite care se potrivesc perfect cu stilul antic, scrie bbc.com.

Tăiate manual și caracterizate printr-o formă aparte, colțurile rotunjite și fațetele groase, diamantele tăiate în mină erau deosebit de populare în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea și aveau particularitatea de a fi unice.

Presa din SUA scrie că Travis Kelce ar fi plătit undeva la un milion de dolari pentru inelul de logodnă.

Val de felicitări pentru Travis Kelce și Taylor Swift

Anunțul a ajuns și la urechile președintelui SUA, Donald Trump, care i-a felicitat pe cei doi. „Le doresc să aibă mult noroc. El e un mare jucător și cred că e un tip grozav, iar ea cred că e o persoană extraordinară”, a spus Trump, deși, nu cu mult timp în urmă, în campania electorală, nu se sfiise să scrie pe contul său de pe rețelele sociale: „O urăsc pe Taylor Swift!”, pentru că artista își declarase susținerea pentru Kamala Harris.

Superstarul din baschetul american feminin, Caitlin Clark, a reacționat postând știrea logodnei alături de piesa „So High School”.

Jucătoarea de tenis Iga Swiatek a aflat despre logodnă în timpul unui interviu la US Open.

„Oh, Doamne, mă bucur atât de mult pentru ea! Merită ce e mai bun”.

Travis Kelce și Taylor Swift sunt deja în Cartea Recordurilor

Recent, cei doi au apărut împreună la podcastul New Heights pentru a anunța cel de-al 12-lea album al lui Swift, „The Life of a Showgirl”.

Episodul respectiv al podcastului realizat de frații Kelce a doborât recordul pentru cele mai multe vizionări simultane pentru un podcast pe YouTube, a anunțat Guinness World Records.

Aproximativ 1,3 milioane de persoane s-au conectat simultan la episodul podcastului când a fost difuzat pentru prima dată pe YouTube, pe 13 august. Până marți, episodul avea 20 de milioane de vizionări pe YouTube.

lionel messi instagram travis kelce taylor swift logodna
19:00
