Televiziunea Română a anunțat astăzi că va începe o colaborare cu Eurovision Sport, platforma digitală de streaming a Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU).

Publicul din România va avea acces gratuit la competiții sportive internaționale, prin intermediul platformei online.

Conform planurilor prezentate în cadrul unui comunicat, TVR va transmite o parte dintre producțiile proprii către fanii sportului din întreaga lume.

TVR va colabora cu Eurovision Sport

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a declarat că acest parteneriat este motivat de scăderea interesului pentru sport în rândul tinerilor din Europa.

„Ieri, am avut și o discuţie interesantă, tehnică, cu actori principali din sportul românesc. În Europa, s-a constatat, la tânăra generaţie, o scădere a practicării sportului şi am intrat puţin în alertă.

De aceea, ne bucurăm că această platformă va aduce mai aproape, prin mijloacele online pe care tinerii le au la dispoziţie, disciplinele sportive şi sperăm astfel că vom putea sa-i atragem.

Organizarea competiţiilor în România şi promovarea lor nu doar pe TV, ci pe tot ceea ce înseamnă mediul online, ajută la transmiterea către societare a valorilor pe care sportul le are”, a declarat Covaliu.

Ce este Eurovision Sport

Eurovision Sport este o platformă digitală de streaming gratuită, lansată în februarie 2024 de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU).

Glen Killane, directorul EBU Sport, a spus că parteneriatul va ajuta disciplinele mai puțin mediatizate să ajungă la public.

„Acestă platformă oferă acces predominant la sporturile olimpice şi nu numai. Aş spune că de la lansarea Eurosport, acesta este cel mai ambiţios proiect pe care EBU îl are în desfăşurare.

Să lansezi o platformă digitală nu este un lucru uşor. Este vorba de sprijinul federaţiilor, de parteneri, de sprijinul intern din partea EBU, toate trebuie să conlucreze pentru a asigura succesul aplicaţiei.

Consider că ceea ce facem noi este un lucru unic, dar şi foarte necesar în sport în momentul de faţă, pentru că aceste discipline vor supravieţui doar dacă au o maximă vizibilitate şi libertate de acces pentru a ajunge la audienţă”.

O mai bună integrare a TVR cu Eurovision Sport reprezintă un pas important în îndeplinirea misiunii noastre de serviciu public. Prin valorificarea optimă a acestei platforme europene, Televiziunea Română îşi consolidează rolul de promotor al sportului românesc, oferind în acelaşi timp românilor acces gratuit la spectacolul sportului mondial. Această iniţiativă se aliniază perfect cu obiectivele noastre de a fi mai aproape de publicul tânăr şi de a crea punţi între valorile sportului românesc şi publicul internaţional Dan Cristian Turturică, Preşedinte-Director General al SRTV

Conform site-ului oficial, Eurovision Sport acoperă următoarele categorii sportive:

Înot și sporturi acvatice

Atletism

Biatlon

Canoe și kaiac

Sporturi de luptă

Curling

Ciclism

Fotbal

Gimnastică

Călărie și curse hipice

Sporturi cu motor

Orientare sportivă

Powerlifting

Sporturi cu rachetă (Badminton, Squash)

Sporturi pe roți (Skateboarding)

Canotaj

Rugby

Sailing

Schi

