FCSB n-are rival în audiența TV  Ultima etapă de Liga 1 e un barometru perfect al echipelor care atrag telespectatori + Comparația cu Atletico-Real +30 foto
Runda 11 din Liga 1 a propus 3 derby-uri de tradiție, Craiova-Dinamo, Petrolul - Rapid, U - CFR
FCSB n-are rival în audiența TV Ultima etapă de Liga 1 e un barometru perfect al echipelor care atrag telespectatori + Comparația cu Atletico-Real

  • Runda 11 din Liga 1 a propus 3 derby-uri de tradiție, Craiova-Dinamo, Petrolul - Rapid, U - CFR
  • Toate au fost depășite clar în audiență de meciul FCSB-ului, unul fără un afiș grozav, confruntarea cu Oțelul
  • Care e comparația Atletico - Real versus meciurile din Liga 1, în rândurile de mai jos

Face fotbalul românesc audiență bună pentru posturile TV care transmit meciurile? Care e echipa care suscită cel mai mare interes în campionatul intern?

Un mare derby de afară, cum a fost cel de sâmbătă, Atletico Madrid - Real Madrid 5-2 e peste sau sub jocurile importante din Liga 1, ca număr de telespectatori. La toate aceste întrebări răspund rândurile următoare.

Ultima etapă din campionatul intern a propus un număr record de derby-uri, meciuri de mare tradiție:

  • Universitatea Craiova - Dinamo, s-a jucat vineri de la 21:00
  • Petrolul - Rapid, s-a jucat sâmbătă, de la 20:30
  • U Cluj - CFR Cluj, s-a jucat luni seară, de la 21:00

Pe lângă acestea, duminică, tot în prime-time, a fost programat FCSB - Oțelul Galați, care a început la 20:30.

Chiar dacă cele 3 derby-uri de tradiție erau cu afișe mult mai spectaculoase și au au avut parte de mai mulți spectatori pe stadion, meciul FCSB-ului a fost cel care a înregistrat cel mai mare rating.

Toate aceste jocuri au fost transmise de același televiziuni: Digi Sport și Prima Sport.

Campioana a realizat o audiență foarte bună, în ciuda numelui adversei, care de regulă nu produce audiență.

Ratingul a fost de 4,6%, pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Audiența, cumulată pentru Digi și Prima Sport, nu doar că a prins top 10 programe TV pentru ziua de joi, dar a fost foarte aproape de primele 5 locuri și a depășit producții extrem de consacrate, de la posturi generaliste, cum ar fi emisiunea “România, te iubesc!”, de pe Pro TV, dar și Observator de la ora 19:00, principalul jurnal de știri de la Antena 1.

Nici măcar derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo nu s-a putut bate cu FCSB în audiență. La meciul de pe Arena Națională s-au uitat cu aproape 30% mai mulți telespectatori decât la cel de pe Ion Oblemenco.

În privința celorlalte două derby-uri, acestea nici măcar împreună nu trec peste audiența FCSB-ului.

AUDIENȚA TV ÎN ULTIMA ETAPĂ DE LIGA 1

  • FCSB - Oțelul 1-0          4,6%
  • Craiova-Dinamo 2-2    3,3%
  • Petrolul - Rapid 0-1      2,4%
  • U Cluj - CFR Cluj 2-2   2,2%

În acest weekend, Digi Sport și Prima Sport au transmis și unul dintre marile derby-uri ale Europei, disputa Madridului: Atletico versus Real, scor 5-2.

S-a jucat într-o zi și la o oră bune pentru a produce audiență, sâmbătă după-amiază, de la 17:15.

Meciul, care a fost extrem de spectaculos și a bifat un rating de 2,1%. Sub ale tuturor celor 4 meciuri de Liga 1 analizate mai sus.

TOP 10 meciuri, exclusiv de Liga, cu cea mai mare audiență TV pe anul 2025

  • FCSB - Dinamo 2-1    8,7%
  • Rapid - FCSB 1-2     8,2%
  • Rapid - FCSB 0-0   8,2%
  • FCSB - CFR 3-2         6,7%
  • Rapid - FCSB 2-2      6,7%
  • FCSB - Craiova 1-0 5,6%
  • Dinamo - FCSB 4-3  5,2%
  • CFR - FCSB 2-2           5,2%
  • FCSB - Oțelul 1-0      4,6%
  • FCSB - U Cluj 1-0 4,6%
FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro
