FCSB n-are rival în audiența TV Ultima etapă de Liga 1 e un barometru perfect al echipelor care atrag telespectatori + Comparația cu Atletico-Real

Runda 11 din Liga 1 a propus 3 derby-uri de tradiție, Craiova-Dinamo, Petrolul - Rapid, U - CFR

Toate au fost depășite clar în audiență de meciul FCSB-ului, unul fără un afiș grozav, confruntarea cu Oțelul

Care e comparația Atletico - Real versus meciurile din Liga 1, în rândurile de mai jos

Face fotbalul românesc audiență bună pentru posturile TV care transmit meciurile? Care e echipa care suscită cel mai mare interes în campionatul intern?

Un mare derby de afară, cum a fost cel de sâmbătă, Atletico Madrid - Real Madrid 5-2 e peste sau sub jocurile importante din Liga 1, ca număr de telespectatori. La toate aceste întrebări răspund rândurile următoare.

Ultima etapă din campionatul intern a propus un număr record de derby-uri, meciuri de mare tradiție:

Universitatea Craiova - Dinamo, s-a jucat vineri de la 21:00

Petrolul - Rapid, s-a jucat sâmbătă, de la 20:30

U Cluj - CFR Cluj, s-a jucat luni seară, de la 21:00

Pe lângă acestea, duminică, tot în prime-time, a fost programat FCSB - Oțelul Galați, care a început la 20:30.

Chiar dacă cele 3 derby-uri de tradiție erau cu afișe mult mai spectaculoase și au au avut parte de mai mulți spectatori pe stadion, meciul FCSB-ului a fost cel care a înregistrat cel mai mare rating.

Toate aceste jocuri au fost transmise de același televiziuni: Digi Sport și Prima Sport.

Campioana a realizat o audiență foarte bună, în ciuda numelui adversei, care de regulă nu produce audiență.

Ratingul a fost de 4,6%, pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Audiența, cumulată pentru Digi și Prima Sport, nu doar că a prins top 10 programe TV pentru ziua de joi, dar a fost foarte aproape de primele 5 locuri și a depășit producții extrem de consacrate, de la posturi generaliste, cum ar fi emisiunea “România, te iubesc!”, de pe Pro TV, dar și Observator de la ora 19:00, principalul jurnal de știri de la Antena 1.

Nici măcar derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo nu s-a putut bate cu FCSB în audiență. La meciul de pe Arena Națională s-au uitat cu aproape 30% mai mulți telespectatori decât la cel de pe Ion Oblemenco.

În privința celorlalte două derby-uri, acestea nici măcar împreună nu trec peste audiența FCSB-ului.

AUDIENȚA TV ÎN ULTIMA ETAPĂ DE LIGA 1

FCSB - Oțelul 1-0 4,6%

Craiova-Dinamo 2-2 3,3%

Petrolul - Rapid 0-1 2,4%

U Cluj - CFR Cluj 2-2 2,2%

În acest weekend, Digi Sport și Prima Sport au transmis și unul dintre marile derby-uri ale Europei, disputa Madridului: Atletico versus Real, scor 5-2.

S-a jucat într-o zi și la o oră bune pentru a produce audiență, sâmbătă după-amiază, de la 17:15.

Meciul, care a fost extrem de spectaculos și a bifat un rating de 2,1%. Sub ale tuturor celor 4 meciuri de Liga 1 analizate mai sus.

TOP 10 meciuri, exclusiv de Liga, cu cea mai mare audiență TV pe anul 2025

FCSB - Dinamo 2-1 8,7%

Rapid - FCSB 1-2 8,2%

Rapid - FCSB 0-0 8,2%

FCSB - CFR 3-2 6,7%

Rapid - FCSB 2-2 6,7%

FCSB - Craiova 1-0 5,6%

Dinamo - FCSB 4-3 5,2%

CFR - FCSB 2-2 5,2%

FCSB - Oțelul 1-0 4,6%

FCSB - U Cluj 1-0 4,6%

