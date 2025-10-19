„Suntem singura țară din Europa care are asta” Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu +23 foto
Bernadette Szocs (foto: facebook/frtm)
„Suntem singura țară din Europa care are asta" Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu

Publicat: 19.10.2025, ora 09:57
Actualizat: 19.10.2025, ora 11:53
  • România scrie istorie la tenis de masă. Echipele de feminin și masculin s-au calificat în finala Europenelor.
  • Azi, de la ora 14:00, în direct pe Antena Play, România înfruntă Germania, la feminin.
  • Tot azi, de la ora 18:00, în direct la Antena Play, România dă piept cu Franța, la masculin.

Prezența în ultimul act al Campionatelor Europene cu echipe de la ambele loturi e una în premieră.

Meciurile din finalele Campionatului European de tenis de masă vor putea fi urmărite în țară pe Antena Play.

„Suntem singura țară din lume care are asta”

Președintele Federației de Tenis de Masă din România, Cristinel Romanescu, a vorbit despre succesul istoric:

„Sunt fericit! Suntem singura țară din Europa care avem azi atât echipa feminină, cât și cea masculină, în finala Campionatului European!

Să nu ne ferim de cuvinte mari, e prima oară in istoria tenisului de masă când ambele echipe joacă finalele la aceeași ediție a CE, iar pentru băieți este prima finală de CE atinsă!

Le mulțumesc tuturor: sportivi și antrenori, au fost toți fantastici prin joc, prin dăruire, ambiție și mobilizare, prin dorința finalizată cu acest rezultat de excepție, departe de a fi întâmplător.

Mulțumesc întregii echipe din jurul acestei performanțe remarcabile, medic, psiholog, kinetoterapeut, maseur și nu numai! Nimic nu e posibil fără o echipă valoroasă și aceasta este echipa FRTM”.

Echipa de tenis de masă, la feminin, a României

  • Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia
  • Antrenori: Andrei Filimon și Ana Maria Sebe

Echipa de tenis de masă, la masculin, a României

  • Edi Ionescu, Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate
  • Antrenori: Ionuț Seni și Mădălin Ionașcu

Galerie foto (23 imagini)

Echipele de feminin și masculin de tenis de masă, în finalele Campionatelor Europene (foto: Facebook/frtm) Echipele de feminin și masculin de tenis de masă, în finalele Campionatelor Europene (foto: Facebook/frtm) Echipele de feminin și masculin de tenis de masă, în finalele Campionatelor Europene (foto: Facebook/frtm) Echipele de feminin și masculin de tenis de masă, în finalele Campionatelor Europene (foto: Facebook/frtm) Echipele de feminin și masculin de tenis de masă, în finalele Campionatelor Europene (foto: Facebook/frtm)
+23 Foto
Bernadette Szocs: „E momentul revanșei”

Bernadette Szocs e gata să urce România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și să aducă medalia de aur acasă.

„Am jucat multe finale împotriva Germaniei, ultima am pierdut-o acum doi ani, așa că este momentul revanșei pentru noi!

Toată lumea din echipă a jucat bine în aceste zile și cred cu tărie că putem duce medalia de aur acasă, în România”, a spus, după semifinală, Bernadette Szocs, potrivit site-ului forului european de tenis de masă, citat de Sports Net.

România va avea, azi, în față, Germania, echipa care, în urmă cu doi ani, i-a „suflat” aurul european, la Malmo, în Suedia.

Nemțoaicele sunt în fața unei performanțe fantastice: vor al 4-lea titlu european consecutiv, record deținut de Olanda.

România e singura care a reușit să învingă Germania, din 2013 încoace.

  • Lotul Germaniei: Sabine Winter, Nina Mittelham, Yuan Wan, Anett Kaufmann, Mia Griesel.

Rezultatele echipei feminine:

Semifinale

România - Olanda 3-0

  • Bernadette Szocs – Jie Li 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1)
  • Elizabeta Samara – Britt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9)
  • Andreea Dragoman – Shuohan Men (11-8, 11-5, 11-5)

Sferturi de finală

România - Slovacia 3-0

  • Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)
  • Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)
  • Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)

Optimi de finală

România - Serbia 3-2

  • Andreea Dragoman - Sabina Surjan 2-3 (11-5, 5-11, 11-7, 6-11, 10-12)
  • Bernadette Szocs - Aneta Maksuti 3-1 (6-11, 11-4, 11-4, 11-8)
  • Elizabeta Samara - Izabela Lupulesku 2-3 (13-11, 8-11, 11-5, 11-13, 5-11)
  • Bernadette Szocs - Sabina Surjan 3-0 (11-9, 13-11, 11-9)
  • Andreea Dragoman - Aneta Maksuti 3-2 (11-8, 8-11, 11-4, 10-12, 11-6)

Grupe

România - Țara Galilor 3-0

  • Adina Diaconu – Charlotte Carey 3-1 (6-11, 11-3, 13-11, 11-8)
  • Andreea Dragoman – Anna Hursey 3-2 (12-10, 11-8, 8-11, 8-11, 11-9)
  • Elizabeta Samara – Danielle Kelly 3-0 (11-5, 11-6 11-7)

România - Luxemburg 3-1

  • Adina Diaconu - Sarah De Nutte 2-3 (11-8, 11-7, 5-11, 9-11, 10-12)
  • Andreea Dragoman - Enisa Sadikovic 3-2 (11-9, 9-11, 6-11, 11-3, 11-6)
  • Bernadette Szocs - Melisa Sadikovic 3-0 (11-2, 11-2, 11-6)
  • Andreea Dragoman - Sarah De Nutte 3-2 (11-7, 11-5, 6-11, 8-11, 11-5)

Ovidiu Ionescu și Iulian Chiriță: „Credem că puteam câștiga medalia de aur”

La masculin, România va avea în față Franța. Pentru prima dată în istorie, echipa României va juca în finala pe echipe la masculin!

Până la această finală, cel mai bun rezultat al României era o medalie de bronz obținută în 2009 de echipa formată atunci din Adrian Crișan, Andrei Filimon și Constantin Cioti.

„Nu avem nimic de pierdut contra Franței. Va fi un meci de luptă, dar îi știm foarte bine pe toți jucătorii, în special pe frații Lebrun, cu care ne-am mai întâlnit de multe ori.

Ne vom bate pentru fiecare punct în parte”, a spus Iulian Chiriță.

Ovidiu Ionescu, cel mai experimentat jucător al României speră ca lotul masculin să mai impresioneze o dată:

„Este un sentiment uimitor! Încă nu îmi vine să cred că suntem în finala Campionatelor Europene.

Am jucat minunat în semifinale și vreau să felicit pe toată lumea, toți jucătorii și staff-ul.

Dacă am eliminat Suedia și am ajuns, acum, în finală, este clar că noi credem că putem câștiga medalia de aur.

Franța are, poate, în acest moment, cea mai tare echipă de pe continent, dar în sport s-au văzut și surprize, și răsturnări mari de situație”.

  • Lotul Franței: Alexis și Felix Lebrun (doi dintre cei mai buni jucători din lume în acest moment), Simon Gauzy, Flavien Coton, Thibault Poret.

Rezultatele echipei masculine

Semifinale

România - Slovenia 3-0

  • Iulian Chirița – Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10)
  • Eduard Ionescu – Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-6, 11-4)
  • Ovidiu Ionescu – Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4)

Sferturi de finală

România - Suedia 3-2

  • Eduard Ionescu – Anton Kallberg 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11)
  • Iulian Chirița – Kristian Karlsson 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11)
  • Ovidiu Ionescu – Elias Ranefur 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6)
  • Iulian Chirița - Anton Kallberg 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11)
  • Eduard Ionescu – Kristian Karlsson 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9)

Optimi de finală

România - Serbia 3-0

  • Iulian Chirița - Dimitrije Levajac 3-0 (11-6, 11-9, 11-8)
  • Eduard Ionescu - Zsolt Peto 3-1 (11-6, 11-3, 8-11, 11-9)
  • Ovidiu Ionescu - Nemanja Dilas 3-1 (11-4, 8-11, 11-5, 11-8)

Grupe

România - Olanda 3-0

  • Iulian Chirița – Gabrielius Camara 3-2 (11-8, 11-4, 15-17, 6-11, 11-9)
  • Eduard Ionescu – Kas van Oost 3-1 (7-11, 11-5, 11-8, 11-6)
  • Ovidiu Ionescu – Barry Berben 3-1 (11-13, 11-5, 13-11, 11-9)

România - Slovacia 3-0

  • Ovidiu Ionescu - Yang Wang 3-0 (11-7, 11-8, 13-11)
  • Eduard Ionescu - Lubomir Pistej 3-0 (11-7, 11-7, 11-2)
  • Iulian Chirița - Jakub Zelinka 3-0 (13-11, 11-9, 11-6)

