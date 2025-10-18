România, din nou în finală! Echipa feminină de tenis de masă va înfrunta Germania pentru aur la Europene: „Vrem revanșa”
România va înfrunta Germania în finala feminină a Campionatelor Europene de tenis de masă de la Zadar, Croația. Foto: Imago
România, din nou în finală! Echipa feminină de tenis de masă va înfrunta Germania pentru aur la Europene: „Vrem revanșa”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 18.10.2025, ora 19:20
alt-text Actualizat: 18.10.2025, ora 21:55
  • România va înfrunta Germania în finala feminină a Campionatelor Europene de tenis de masă de la Zadar, Croația.
  • Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au trecut fără emoții de Olanda în semifinale, scor 3-0.
  • Finala dintre România și Germania va avea loc duminică, de la ora 14:00, în direct pe Antena Play.

Echipa feminină a României va juca a șasea finală consecutivă la Europenele pe echipe. Acolo va da din nou peste Germania, marea rivală continentală.

România, din nou în finală la Europenele de tenis de masă!

Duelul cu Olanda a început foarte echilibrat, Szocs fiind împinsă în set decisiv de Li Jie. După ce Bernie a adus primul punct, olandezele au mai avut o tresărire de orgoliu în meciul dintre Eerland și Samara, însă Eliza a întors rezultatul rapid după cedarea primului set.

A treia confruntare, dintre Dragoman și Men, a fost tranșată fără emoții de româncă.

România - Olanda 3-0

  • Bernadette Szocs - Li Jie 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1);
  • Elizabeta Samara - Britt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9);
  • Andreea Dragoman - Shuohan Men 3-0 (11-8, 11-5, 11-5).
Știm că vom avea un alt meci greu cu Germania. Suntem însă foarte motivate, ne-au învins la ediția trecută și vrem să ne luăm revanșa. Andreea Dragoman

În cealaltă semifinală, Germania a trecut de Portugalia, scor 3-0. Astfel că în finală va avea loc un nou duel între România și Germania, echipele care au câștigat aurul la ultimele 7 ediții!

Cele două rivale s-au înfruntat în finală de 5 ori în acest interval, „tricolorele” impunându-se o singură dată, în 2017.

În drumul spre finală, România le-a mai învins pe Serbia (3-2) și Slovacia (3-0). De partea cealaltă, echipa Germaniei nu a pierdut niciun meci, câștigând cu 3-0 în duelurile cu Anglia, Suedia și Portugalia.

14 medalii
a cucerit echipa feminină a României: 5 de aur, 7 de argint și 2 de bronz

