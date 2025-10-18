România va evolua pentru prima dată în finala masculină la Campionatele Europene de tenis de masă, după ce a trecut și de Slovenia, scor 3-0.

Pentru aur, Eduard Ionescu, Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu se vor bate cu Franța.

Finala va avea loc duminică, de la ora 18:00, în direct pe Antena Play.

Ce zi pentru tenisul de masă din România! După ce echipa feminină a ajuns pentru a șasea oară consecutiv în finală la Europene, seara a venit și rândul băieților să se califice în ultimul act.

Calificare istorică » Echipa masculină de tenis de masă, în premieră în finală la Europene!

Pentru prima dată în istorie, echipa României va juca în finala pe echipe la masculin! După ce a provocat marea surpriză în fața Suediei, reușind să elimine campioana en-titre în sferturi, „tricoloriI” nu au dezamăgit în semifinale.

Iulian Chiriță a oferit startul perfect în fața Sloveniei. Deși l-a înfruntat în primul meci pe Jorgic, numărul 10 mondial, tânărul de numai 19 ani n-a avut nicio emoție în fața sa.

S-a agățat de fiecare minge și a reușit să împingă meciul într-un set 5 decis la milimetru! A fost punctul de care România avea cea mai mare nevoie. Apoi, Eduard și Ovidiu Ionescu n-au dezamăgit în partidele în care au plecat cu prima șansă, reușind să aducă cel mai bun rezultat din istorie pentru echipa masculină la Europene.

Până în finală, România a câștigat grupa cu Slovacia și Olanda, apoi le-a învins, pe rând, pe Serbia (3-0), Suedia (3-2) și Slovenia (3-0).

România - Slovenia 3-0

Iulian Chiriță - Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-7, 8-11, 11-6, 12-10);

- Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-7, 8-11, 11-6, 12-10); Eduard Ionescu - Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-5, 11-4);

- Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-5, 11-4); Ovidiu Ionescu - Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4).

Știam din start că va fi un meci dificil cu ei. N-aveam nimic de pierdut și am dat totul ca să câștigăm. Suntem fericiți că am reușit. Franța are jucători buni, i-am înfruntat și la juniori. Vom lupta pentru fiecare punct Iulian Chiriță

Până la această finală, cel mai bun rezultat al României era o medalie de bronz obținută în 2009 de echipa formată atunci din Adrian Crișan, Andrei Filimon și Constantin Cioti.

Urmează marea finală cu Franța

Duminică, pentru medalia de aur, România va avea de înfruntat una dintre cele mai puternice echipe din circuit, Franța.

Echipa formată din Alexis și Felix Lebrun și Simon Gauzy a trecut în semifinale de Portugalia, scor 3-0. Alexis Lebrun este campionul european en titre, în timp ce Felix este medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de anul trecut.

Cei 3 au câștigat bronzul cu echipa Franței la JO de la Paris, fiind devansați doar de China și Suedia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport