Apare un nou stadion în România VIDEO. Va putea găzdui meciuri din preliminariile cupelor europene » Cât costă și când va fi inaugurat 

Un nou stadion din România este foarte aproape de inaugurare.

Acesta va avea o capacitate 5.500 de locuri, iar costurile se învârt în jurul sumei de 10 milioane de euro.

La începutul anului 2019, CNI anunța că a semnat contractul pentru modernizarea Complexului Sportiv Alexandria.

Noul stadion ar fi trebuit să fie dat în folosință în vara anului 2023, dar lucrările au fost sistate din cauza pandemiei de COVID- 19.

Stadionul din Alexandria urmează să fie gata în anul 2026

Termenul pentru finalizarea lucrărilor este acum anul 2026.

Astfel, CSM Alexandria va beneficia de o arenă de 5.500 de locuri, care va putea organiza meciuri de primă divizie și preliminarii de cupe europene , scrie fanatik.ro

Potrivit sursei citate, costurile pentru noua arenă sunt de 10 milioane de euro.

Lucrările sunt deja într-un stadiu avansat. Scaunele celor două tribune au fost montate în proporție de 90%, iar gazonul a fost și el montat în vară.

În tot acest timp, CSM Alexandria a fost nevoită să-și joace meciurile considerate pe teren propriu, pe mai multe stadioane: Turnu Măgurele (Teleorman), Clinceni (Ilfov) sau Bradu (Argeș).

În prezent, formația din Teleorman se află pe pe locul 5 în Seria 5 din Liga 3, cu 12 puncte după 8 meciuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport