„Olaru, lasă-te de fotbal” Finanțatorul FCSB își atacă dur vedeta: „Distrugi echipa. Stai pe bancă!”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul roș-albaștrilor, l-a criticat pe căpitanul Darius Olaru (27 de ani). Omul de afaceri i-a transmis jucătorului să „se lase de fotbal”.

Echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în Liga 1 chiar în fața campioanei României.

Pentru Metaloglobus au marcat Ubbink (49) și Huiban (55 - penalty), în timp ce pentru FCSB a înscris Florin Tănase (34 - penalty).

„Olaru, cum să nu mai fii fotbalist? Am zis că o să vin la antrenament și o să rog pe unul să zică: «Bă, care dintre voi știe să bată corner?». Ia repetă, bă, în fața mea. Cum să nu poți să ridici mingea la corner? Cum se poate?

Pune-l, mă, pe unul să bată corner de 200 de ori la antrenament. Vrei să centrezi și tu bați la adversar, la firul ierbii. Lasă-te de fotbal!

Olaru, nu mai stau să revii tu, că distrugi echipa! Stai pe bancă! (n.r. - Olaru) «Mă las de fotbal». Ia lasă-te de fotbal. Ce, te lași de fotbalul meu sau de fotbalul tău?

Lasă-te decât să dai mingea numai la adversar. Pasă la adversar, pasă la adversar. Nu poți să ridici mingea să o dai din corner. Alergi degeaba!”, a declarat furios Gigi Becali, conform primasport.ro.

Elevii lui Charalambous ocupă locul 12 în clasament, cu 13 puncte strânse în 13 etape, și sunt la cinci puncte de poziția șase.

Darius Olaru: „Nu mi-am imaginat că vom ajunge aici”

După meci, căpitanul celor de la FCSB a declarat că nu-și poate da seama cum a ajuns echipa sa în această situație.

„Ne pare rău și nouă, fanii vin lângă noi, ne-au susținut din nou în această seară. Trebuie să ne strângem, să tragem mai mult și să adunăm victorii pentru că devine tot mai greu.

Nu mi-am imaginat niciodată că vom ajunge aici,

în mare suntem aceiași jucători, chiar ne-am întărit. N-am nicio explicație.

Poate e bine că urmează meciuri mai dificile, pare că atunci ne concentrăm mai bine. Nu știu de ce e problema aceasta, sunt la fel de importante 3 puncte cu oricine am juca, ultima clasată sau prima. Primul nostru obiectiv e să ajungem în play-off”, a declarat Darius Olaru la Prima Sport.

VIDEO Golul superb al lui Ubbink în poarta campioanei, în Metaloglobus - FCSB 2-1

