U Cluj și-a găsit antrenor Cine l-ar putea înlocui pe Ioan Ovidiu Sabău
Ioan Ovidiu Sabău. Foto: Sportpictures
alt-text Dan Udrea , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 13:25
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 13:27
  • Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Ioan Ovidiu Sabău, survenită în urma înfrângerii cu FC Botoșani, scor 0-2.
  • Conducerea clubului este foarte aproape să numească un nou tehnician, unul care are experiență în Superliga.
  • Află mai jos despre cine este vorba.

Clujenii ocupă locul zece în Superliga, cu 14 puncte acumulate. Ardelenii au ratat și calificarea în Conference League în acest sezon.

Cristiano Bergodi l-ar putea înlocui pe Sabău la U Cluj

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Cristiano Bergodi este favorit să preia echipa.

Italianul și-a dat acordul de principiu pentru a reveni în fotbalul românesc, însă U Cluj nu a luat încă o decizie finală.

Pe lista scurtă a clubului se mai află și Dorinel Munteanu, antrenor cu experiență în Superliga, dar și Adrian Mutu, însă Bergodi pare a fi alegerea preferată de conducere în acest moment.

Radu Constantea, președintele clubului, a declarat în cadrul emisiunii Fanatik Superliga că decizia finală va fi luată până marți.

Realizările lui Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi este unul dintre puținii antrenori străini care au câștigat trofee cu echipele din România, italianul având în palmares două Cupe ale României consecutive câștigate cu Sepsi, în 2021 și 2022.

Antrenorul italian a ajuns în România pentru prima dată în 2005, la FC Național. Apoi, au urmat: CFR Cluj, trei mandate la Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi OSK.

România nu este singura țară din CV-ul lui Bergodi, acesta a mai antrenat și în Italia pe Sassuolo, Modena, Pescara și Brescia.

1,62 de puncte per meci
a adunat Cristiano Bergodi la Rapid în sezonul 2023/2024, reușind 16 victorii, 12 egaluri și 9 înfrângeri

