Cel mai mare premiu din istorie! Jannik Sinner l-a învins categoric pe Alcaraz în finala Six Kings Slam și a primit o rachetă din aur » Suma fabuloasă obținută de italian

Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) a cucerit titlul la turneul demonstrativ „Six Kings Slam”, desfășurat la Riyadh, după o victorie clară în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 6-2, 6-4.

Italianul s-a impus autoritar, fără să piardă niciun set, și a încheiat competiția primind cel mai mare premiu din istoria tenisului.

Jannik Sinner l-a învins pe Alcaraz și a devenit campionul „Six Kings Slam”

Numărul 2 mondial a început finala în forță, reușind un break încă din primul game. Deși Alcaraz a încercat să revină, Sinner a dominat autoritar întreaga partidă, care a durat aproximativ o oră și jumătate.

Triumful de la Riyadh i-a adus lui Jannik Sinner o recompensă impresionantă: 6 milioane de dolari.

4,5 milioane pentru victoria din finală

1,5 milioane pentru participare.

Pe deasupra, italianul a câștigat o rachetă de tenis din aur, evaluată la 250.000 de euro.

Jannik Sinner: „ Mi-aș dori să pot juca așa peste tot”

Chiar dacă turneul a fost unul demonstrativ, victoria are o semnificație importantă pentru Sinner: este prima dată după nouă meciuri când reușește să-l învingă pe Alcaraz fără să piardă vreun set.

„Mi-aș dori să pot juca așa peste tot. Sezonul acesta am jucat de foarte multe ori și am pierdut de mai multe ori în fața lui Carlos. Este o mare plăcere și o onoare să împart terenul cu el.

În același timp, vrei să devii un jucător mai bun, iar pentru asta ai nevoie de rivalități în sport.

Așa că este frumos să avem o mare rivalitate, dar și, mai important, o prietenie frumoasă în afara terenului”, a spus italianul, conform bbc.com.

Carlos Alcaraz: „Sinner a fost pur și simplu prea bun”

Numărul unu mondial l-a lăudat pe adversarul său.

„Când Jannik joacă la acest nivel, este mereu dificil, astăzi a fost pur și simplu prea bun.

Spun mereu că atunci când joacă un tenis atât de grozav, îmi oferă motivație să merg la antrenament, să dau 100% și să încerc să fiu mai bun.

Uneori este enervant, dar îmi dă o motivație în plus”, a spus spaniolul.

De câteva ori i-am scris doar ca să văd cum se simte sau să-l felicit. Avem o relație specială în afara terenului, ceea ce este minunat. Oamenii cred că atunci când doi jucători de tenis concurează, dând totul pe teren, nu pot avea o prietenie frumoasă în afara terenului, dar cred că noi am demonstrat că este posibil. Carlos Alcaraz

Turneul „Six Kings Slam” a reunit șase dintre cei mai mari jucători ai momentului: Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP), Alexander Zverev (28 de ani #3 ATP), Taylor Fritz (27 de ani, #4 ATP) și Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #24 ATP).

Afișul Six Kings Slam 2025

Sinner a pornit din sferturi, trecând de Tsitsipas cu 6-2, 6-3 și de Djokovic cu 6-4, 6-2, în timp ce Alcaraz a ajuns în finală după o victorie clară cu Taylor Fritz, 6-4, 6-2.

