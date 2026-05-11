„Mourinho mă deranjează” Afirmațiile portughezului la adresa lui Cristi Chivu, criticate: „De ce încearcă să-i minimalizeze munca?”

Cristian Brocchi (50 de ani), fostul mare mijlocaș de la AC Milan și Lazio, a vorbit despre titlul câștigat de Cristi Chivu (45 de ani) cu Inter, la primul sezon pe banca „nerazzurrilor”.

Brocchi l-a felicitat pe Chivu, dar a vorbit și despre declarațiile lui Jose Mourinho, care a minimizat rezultatele obținute de tehnicianul român.

Cristian Brocchi: „Mă deranjează când un antrenor de top minimalizează munca unui antrenor tânăr”

Cristian Brocchi a comentat declarațiile lui Mourinho, care, deși l-a felicitat pe Cristi Chivu pentru titlul câștigat cu Inter, a declarat că niciun dintre jucătorii pregătiți de tehnicianul român nu ar fi prins echipa în 2010.

„Mourinho? Mă deranjează când un antrenor de top încearcă să minimalizeze munca extraordinară a unui jucător tânăr precum Chivu. De ce trebuie să-l minimalizezi?

Mă așteptam ca cineva ca el să-l felicite pe Chivu, care a avut un sezon minunat. Ancelotti ar fi fost primul care l-ar fi felicitat pe unul dintre foștii săi jucători și nu l-ar fi numit o vedetă.

Este un subiect sensibil pentru Chivu, se poate vedea. Dar are dreptate că este dificil să faci comparații între diferite epoci: fotbalul s-a schimbat, chiar dacă mulți spun că nu este adevărat”, a declarat Brocchi, potrivit fcinter1908.it.

Brocchi, după Lazio - Inter 0-3 : „O înfrângere utilă pentru Lazio”

Fostul fotbalist a comentat succesul trupei lui Chivu de pe Olimpico și a prefațat partida din finala Cupei Italiei, unde Lazio și Inter se vor lupta pentru trofeu. Meciul se va disputa miercuri, începând cu ora 22:00, și va fi transmis în direct pe platforma de streaming Voyo.

„Este o înfrângere care va fi utilă pentru Lazio, pentru că vor avea și mai mult respect pentru un adversar foarte puternic precum Inter.

Vor avea o mentalitate diferită, care vine din faptul că știu că nu sunt favoriți. Și să nu uităm că fanii vor fi din nou acolo și am văzut cât de importanți sunt împotriva lui Inter”, a mai spus Brocchi.

