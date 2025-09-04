Anisimova și-a luat revanșa Iga Swiatek, eliminată de la US Open de jucătoarea pe care o umilea în finala de la Wimbledon + Nervi la conferința de presă
Amanda Anisimova (foto: Imago)
Tenis

Anisimova și-a luat revanșa Iga Swiatek, eliminată de la US Open de jucătoarea pe care o umilea în finala de la Wimbledon + Nervi la conferința de presă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.09.2025, ora 12:04
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 12:47
  • Amanda Anisimova (24 de ani, #9 WTA) și-a luat revanșa în fața polonezei Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) după finala pierdută la Wimbledon.
  • Americanca a reușit s-o învingă pe multipla campioană de Grand Slam, scor 6-4, 6-3, în sferturile de la US Open.
  • Un moment tensionat a avut loc în timpul conferinței de presă pe care a susținut-o Swiatek.

În finala de la Wimbledon de pe 12 iulie, Anisimova a suferit o înfrângere dură în fața polonezei Swiatek, scor 0-6, 0-6.

Amanda Anisimova a învins-o pe Iga Swiatek la US Open

Jucătoarea din SUA a câștigat partida cu 6-4, 6-3 și s-a calificat, astfel, în semifinalele ultimului turneu de Grand Slam al anului.

La conferința de presă de după meci, Anisimova a vorbit despre înfrângerea dură suferită în fața polonezei în finala de la Wimbledon.

Cred că am depășit asta foarte repede. Am plâns vreo jumătate de oră, până când am vorbit la telefon cu cineva și am început să râd după aceea. Poate că acum câțiva ani nu aș fi putut face asta. A fost ceva ce nu mai experimentasem niciodată în viața mea.

Nu pierdusem niciodată cu 6-0, 6-0. Faptul că s-a întâmplat într-o finală de Grand Slam mi-a dat multă experiență. Sunt mândră de mine. Am arătat oamenilor că, dacă ai o mentalitate pozitivă și te îmbunătățești, poți obține un rezultat bun. Sunt foarte fericită”, a declarat Anisimova, conform puntodebreak.com.

De asemenea, a precizat și ce a învățat din experința negativă de la Wimbledon.

Să nu abordez un meci cu teamă. Când am început turneul, simțeam o ușoară frică în interiorul meu. Pe măsură ce avansam, mi-am spus că nu pot aborda un meci cu teamă.

Nu era negociabil. Dacă voiam să câștig, trebuia să fiu curajoasă. Acum am ieșit pe teren fără niciun pic de teamă. Dacă te uiți la meci, vei vedea că m-am mișcat tot timpul, ceea ce nu fac niciodată”, a mai spus jucătoarea americană, conform sursei citate.

Tot la conferința de presă de după meci, Iga Swiatek a fost întrebată dacă are nevoie de o „pauză mentală” după înfrângerea suferită în fața Amandei Anisimova, iar poloneza i-a oferit jurnalistului un răspuns neașteptat.

„Tu ai nevoie de o pauză mentală? Arăți de parcă ai avea nevoie de o pauză mentală. Atunci, ce cauți aici?”.

Anisimova, în semifinale la US Open

Anisimova o va întâlni în semifinale pe Naomi Osaka (27 de ani, #24 WTA). Jucătoarea din Japonia a trecut în sferturi de Karolina Muchova cu scorul de 6-4, 7-6.

Este US Open-ul în care am ajuns cel mai departe în toată viața mea. Această victorie este cea mai importantă din toată cariera mea.

Știu că pot juca la cel mai înalt nivel și că pot învinge pe oricine din Top 10, și mi-am demonstrat asta mie însămi. Sunt încântată că am ajuns atât de departe în acest turneu”, a mai adăugat Anisimova, potrivit sursei citate.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) și Jessica Pegula (31 de ani, #4 WTA).

3
titluri WTA are Amanda Anisimova în palmares

tenis us open iga swiatek amanda anisimova
