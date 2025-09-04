Au scăpat de desființare! Clubul de tradiție și-a reprimit licența și poate juca în Liga 2 din Olanda

- Vitesse Arnhem și-a recăpătat licența de club profesionist.
- Clubul a fost reprimit în Eerste Divisie (Liga 2 din Olanda), la o lună după ce fusese eliminat din fotbalul profesionist.
Pe 8 august, formația din Arnhem își pierduse statutul de club profesionist, după un ultim apel respins de Federaţia Olandeză de Fotbal (KNVB).
Vitesse Arhem a fost reprimită în Liga 2 din Olanda
Totuși, lucrurile au luat o întorsătură favorabilă pentru clubul înființat în urmă cu 133 de ani.
Curtea de apel din Arnhem-Leeuwarden a audiat luni cazul Vitesse, iar unii experți au sugerat că clubul nu avea mai mult de 1% șanse de succes.
Cu toate acestea, curtea a suspendat decizia comitetului de licențiere și a comitetului de apel al KNVB de a retrage licența și a ordonat organismului de conducere „să readmită imediat Vitesse în competițiile profesioniste”, notează The Guardian
„Această decizie ne uşurează şi ne oferă o perspectivă”, a declarat preşedintele Sterkhouders, Michel Schaay, într-un comunicat.
„Suntem încântaţi că instanţa a recunoscut gravitatea situaţiei şi a suspendat deciziile sale. Rămânem pe deplin dedicaţi viitorului clubului Vitesse. Acum trebuie să începem discuţii cu KNVB pentru a ne asigura că Vitesse şi părţile interesate iau deciziile corecte”.
Vitesse a fost penalizată cu 18 puncte în sezonul 2023-24 și a retrogradat în liga secundă.
Din cauza penalizărilor suplimentare, echipa a terminat pe ultimul loc în stagiunea precedentă din Eerste Divisie. Din cauza problemelor, a ajuns să i se retragă licență.
Acum, însă, a fost reprimită în liga secundă, iar fanii au sărbătorit momentul.
E neclar cum va fi reintegrată Vitesse în campionat, mai ales că s-au jucat deja 4 etape din liga a doua olandeză.
Clubul are probleme și în aduna jucători, după ce mai mulți oameni de bază au plecat din cauza problemelor clubului. Căpitanul Alexander Buttner, fost fundaș la Manchester United, e unul dintre cei care au decis să rămână alături de Vitesse.
De-a lungul timpului, la Vitesse au evoluat și doi români. Este vorba de Ștefan Nanu, în perioada 1 iulie 1999 - 1 iulie 2003, respectiv Adrian Mazilu, jucător transferat recent de Dinamo, între ianuarie - iunie 2024.