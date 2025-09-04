„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor”  în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”

Răzvan Lucescu (56 de ani) a vorbit despre situația actuală a naționalei României din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Următorul meci al României din grupa H va fi în deplasare cu Cipru, marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. De asemenea, „tricolorii” vor juca un amical vineri cu Canada, de la ora 21:00.

Răzvan Lucescu, analiză a naționalei României înainte de meciul cu Cipru: „După iarnă s-a dizolvat”

Antrenor al lui PAOK Salonic și fiu al selecționerului Mircea Lucescu, Răzvan, a vorbit despre schimbările care s-au produs la echipa națională după perioada de iarnă.

Răzvan Lucescu a precizat aceste lucruri în contextul performanței României de anul trecut de la Campionatul European din Germania, acolo unde „tricolorii” au ajuns până în optimi.

„La echipele naționale, întâlnirile se fac o dată la o lună și jumătate, uneori și la trei luni. Și multe se pot schimba. A fost o echipă formată, care după o iarnă practic s-a dizolvat.

Jucători care s-au accidentat, jucători care n-au mai ajuns să joace la echipele lor de club. Au ieșit automat din formă. E foarte complicat să ajungi la echipa națională și să reușești să te exprimi”, a declarat Răzvan Lucescu, conform prosport.ro.

Cu toate acestea, antrenorul lui PAOK este încrezător că România poate obține calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor din Canada, Mexic și SUA.

Nu sunt ghicitor, nici nu anticipez, însă știu un singur lucru: în fotbal, până la ultimul moment, trebuie să crezi și să te lupți. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK Salonic

Andrei Borza s-a accidentat înaintea meciului cu Canada

Problemele de lot ale naționalei României continuă, după ce Andrei Borza a suferit o accidentare în timpul cantonamentului „tricolorilor”.

Fundașul celor de la Rapid nu poate fi recuperat în timp util, astfel că Lucescu l-a convocat de urgență pe Alex Chipciu.

„Andrei Borza a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. Investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile cu Canada și Cipru.

În locul său, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj. Echipa națională și staff-ul îi urează lui Andrei recuperare rapidă și îl așteaptă să revină la lotul național cât mai curând!”, a anunțat Federația.

Daniel Bîrligea s-a accidentat și el în duelul cu CFR Cluj, din Superliga, scor 2-2. Fotbalistul a făcut un RMN și diagnositcul este unul dur: ruptură musculară.

Atacantul campioanei en-titre a plecat, marți, în Serbia, la Belgrad, unde urmează să fie tratat de Marijana Kovacevic.

Pentru postul de atacant central, „Il Luce” îi are la dispoziție doar pe Louis Munteanu și Denis Drăguș.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)

(Real Oviedo | Spania, 14/0) Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 31/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 21/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)

(Yunnan Yukun | China, 41/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)

(Hannover 96 | Germania, 3/0) Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)

(Universitatea Craiova, 47/2) Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)

MIJLOCAȘI

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)

(FCSB, 7/0) Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)

(Pisa | Italia, 31/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)

(Universitatea Craiova, 4/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)

(AEK Atena | Grecia, 68/12) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)

(Genoa | Italia, 82/15) Darius OLARU (FCSB, 26/0)

(FCSB, 26/0) Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)

(FCSB, 21/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)

(PSV | Țările de Jos, 37/10) David MICULESCU (FCSB, 2/0)

(FCSB, 2/0) Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

(Zhejiang FC | China, 25/4) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 0/0) Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)

(Eyüpspor | Turcia, 24/5) Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

