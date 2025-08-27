Fotograful exclus de la US Open ripostează  A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”

Selcuk Acar, fotograful care a întrerupt meciul dintre Daniil Medvedev și Benjamin Bonzi din turul 1 de la US Open, susține că este o victimă, după ce acreditarea sa a fost retrasă.

Fotoreporter independent, Acar a intrat pe teren în momentul în care Bonzi servea la minge de meci. Partida a fost întreruptă, iar Medvedev a făcut un scandal monstru în arena „Louis Armstrong”.

Fotograful exclus de la US Open se apără: „Sunt o victimă!”

Acar susține că ofițerul de securitate i-a spus că „meciul este oprit” și l-a îndemnat să intre pe teren, moment în care a observat că Bonzi se pregătea pentru al doilea serviciu.

„Sunt o victimă și pledez nevinovat. Acest incident s-a transformat deja într-un linșaj și, deși sunt nevinovat, am suferit enorm.

Dacă există o cameră acolo, dacă zona este monitorizată, va arăta că m-am întors la oficial de două ori și nu am intrat”, a spus fotograful, potrivit Daily Mail.

Acar a participat de-a lungul carierei la numeroase vizite prezidențiale în Europa și summituri NATO, dar și la Cupa Mondială de fotbal: „Nu sunt un fotoreporter care să poată face o asemenea greșeală”.

Fotograful spune că „a îmbătrânit cu 10 ani” din cauza acestui scandal, iar acum discută cu angajatorii și avocații săi despre opțiunile pe care le are.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Fotograful, contrazis de federația americană: „A ignorat instrucțiunile”

Purtătorii de cuvânt ai USTA contrazic afirmațiile lui Acar.

„Fotograful a fost instruit să rămână pe loc de către securitatea US Open. Fotograful nu a ținut cont de aceste instrucțiuni și a intrat în mod necorespunzător pe teren între servicii la minge de meci.

Arbitrul de scaun i-a ordonat, de asemenea, fotografului să se așeze imediat, iar aceste instrucțiuni au fost de asemenea ignorate. Acreditarea fotografului a fost revocată pentru US Open 2025”, a anunțat USTA.

Deși a profitat de întrerupere și a reușit să revină de la 0-2 la seturi, Medvedev a cedat în setul decisiv. Bonzi îl va întâlni în turul al doilea pe americanul Marcos Giron (32 de ani, #55 ATP).

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport