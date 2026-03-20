Nervi la Miami Open FOTO. Gestul de neînțeles al favoritei #13, după ce a fost eliminată: „Erau cele mai bune prietene, ce s-a întâmplat?”

- Katerina Siniakova (29 de ani, #40 WTA) a fost vizibil deranjată de faptul că a fost eliminată în primul tur al turneului Miami Open.
În runda inaugurală, Siniakova întâlnit-o, marți noapte, pe Camila Osorio (24 de ani, #55 WTA). Jucătoarea columbiană s-a impus cu scorul 6-1, 6-4, după o oră și 23 de minute de joc.
După ultimul game al meciului, cel care i-a asigurat victoria Camilei Osorio, Katerina Siniakova s-a prăbușit la pământ, fiind foarte deranjată de rezultatul partidei.
Observând cele întâmplate, Camila Osorio s-a îndreptat către jucătoarea cehă pentru a se asigura că este bine.
În momentul când Osorio s-a apropiat de ea, Siniakova s-a ridicat, i-a strâns mâna și a trecut rapid pe lângă ea.
Nedumerită, sportiva din Columbia a salutat arbitrul partidei și a mers din nou spre adversara ei pentru a încerca să discute cu ea.
Nici de această dată jucătoarea cehă nu a băgat-o în seamă pe Osorio. Și-a luat geanta și a părăsit terenul în lacrimi.
„Păreau să fie cele mai bune prietene acum vreo 30 de minute, ce s-a întâmplat?”, a întrebat un comentator de la Tennis TV, citat de dailymail.co.uk.
„Osorio este una dintre cele mai simpatice jucătoare din circuit. A încercat să meargă la Siniakova doar ca să o vadă, dar, din păcate, lucrurile au devenit puțin tensionate. Ce final groaznic pentru acest meci”, a continuat comentatorul.
Aceasta a fost a doua înfrângere suferită de Siniakova în fața lui Osorio în ultima perioadă, columbiana învingând-o și la Qatar Open, luna trecută, cu 6–2, 5–7, 6–3.
În turul 2 de la Miami Open, Osorio o va întâlni pe Karolina Muchova. Partida va avea loc astăzi, de la ora 17:30.