Nervi la Miami Open FOTO. Gestul de neînțeles al favoritei #13, după ce a fost eliminată: „Erau cele mai bune prietene, ce s-a întâmplat?”

Katerina Siniakova (29 de ani, #40 WTA) a fost vizibil deranjată de faptul că a fost eliminată în primul tur al turneului Miami Open.

În runda inaugurală, Siniakova întâlnit-o, marți noapte, pe Camila Osorio (24 de ani, #55 WTA). Jucătoarea columbiană s-a impus cu scorul 6-1, 6-4, după o oră și 23 de minute de joc.

FOTO. Katerina Siniakova, plină de nervi după ce a fost eliminată de la Miami Open

După ultimul game al meciului, cel care i-a asigurat victoria Camilei Osorio, Katerina Siniakova s-a prăbușit la pământ, fiind foarte deranjată de rezultatul partidei.

Observând cele întâmplate, Camila Osorio s-a îndreptat către jucătoarea cehă pentru a se asigura că este bine.

În momentul când Osorio s-a apropiat de ea, Siniakova s-a ridicat, i-a strâns mâna și a trecut rapid pe lângă ea.

Nedumerită, sportiva din Columbia a salutat arbitrul partidei și a mers din nou spre adversara ei pentru a încerca să discute cu ea.

Nici de această dată jucătoarea cehă nu a băgat-o în seamă pe Osorio. Și-a luat geanta și a părăsit terenul în lacrimi.

„Păreau să fie cele mai bune prietene acum vreo 30 de minute, ce s-a întâmplat?”, a întrebat un comentator de la Tennis TV, citat de dailymail.co.uk.

„Osorio este una dintre cele mai simpatice jucătoare din circuit. A încercat să meargă la Siniakova doar ca să o vadă, dar, din păcate, lucrurile au devenit puțin tensionate. Ce final groaznic pentru acest meci”, a continuat comentatorul.

Aceasta a fost a doua înfrângere suferită de Siniakova în fața lui Osorio în ultima perioadă, columbiana învingând-o și la Qatar Open, luna trecută, cu 6–2, 5–7, 6–3.

În turul 2 de la Miami Open, Osorio o va întâlni pe Karolina Muchova. Partida va avea loc astăzi, de la ora 17:30.

Much to take in from this clip at end of Camilla Osorio match against Katerina Siniakova, with Siniakova clearly upset by something?



But look at the poor numbers of people watching the match, a main draw WTA 1000 match, I've seen more fans at my matches!pic.twitter.com/LaNVvwFwvE — Pavvy G (@pavyg) March 18, 2026

