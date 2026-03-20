Un jucător de la Steaua, 0 de la FCSB Surprize în lotul României U21 pentru meciurile cu Kosovo și San Marino
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 16:16
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 16:18
  • Costin Curelea (41 de ani), selecționerul naționalei U21, a anunțat lotul României pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din luna martie.
  • Printre cei convocați se numără jucători de la Steaua, Dinamo, U Craiova sau CFR Cluj, dar nu și de la campioana României, FCSB.

România U21 își continuă parcursul în preliminariile pentru EURO 2027, turneu găzduit de Albania și Serbia.

În luna martie, „tricolorii” pregătiți de Costin Curelea vor juca cu reprezentativele similare din Kosovo și San Marino.

Lotul convocat de Costin Curelea

Vineri, Federația Română de Fotbal a anunțat lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile României U21 cu San Marino și Kosovo.

PORTARI

  • Ștefan Lefter (Universitatea Cluj)
  • Rafael Munteanu (Farul Constanța)
  • Adrian Frănculescu (Steaua București)

FUNDAȘI

  • Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia)
  • David Maftei (Farul Constanța)
  • Matteo Duțu (Dinamo)
  • Ionuț Pop (Concordia Chiajna)
  • Mario Tudose (FC Argeș)
  • Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel)
  • Andrei Borza (Rapid)
  • Mark Țuțu (UTA Arad)

MIJLOCAȘI

  • Alexandru Musi (Dinamo)
  • Lorenzo Biliboc (CFR Cluj)
  • David Matei (Universitatea Craiova)
  • Luca Băsceanu (Universitatea Craiova)
  • Ștefan Bană (Oțelul Galați)
  • Adrian Mazilu (Dinamo)
  • Cristian Mihai (Dinamo)
  • Alin Boțogan (Petrolul)
  • Cătălin Vulturar (Rapid)
  • Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)

ATACANȚI

  • Atanas Trică (Universitatea Cluj)
  • Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

Când va juca România în luna martie:

  • Vineri, 27 martie, ora 20:00: Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina)
  • Marți, 31 martie, ora 19:00: România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște)

La jumătatea preliminariilor, România U21 se află pe locul 4 în grupa A, cu 7 puncte acumulate, fiind la un punct distanță de Kosovo, la 3 de Finlanda și la 8 în spatele Spaniei, liderul grupei.

Niciun jucător de la FCSB nu a fost convocat

Printre convocările lui Costin Curelea se numără jucători de Dinamo, Rapid, CFR Cluj, Petrolul, Craiova sau Steaua București, din liga secundă, dar nu și de la FCSB, campioana României.

Selecționerul naționalei U21 a decis să nu se bazeze pe serviciile lui Matei Popa, tânărul portar de la FCSB, care a fost titularizat între buturile campioanei pe parcursul acestui sezon, în locul lui Ștefan Târnovanu.

Formația roș-albastră a decis să-l titularizeze pe Popa pentru a acoperi regula U21, iar, până acum, jucătorul în vârstă de 18 ani a bifat 13 apariții pentru FCSB.

În schimb, pentru postul de portar, Costin Curelea l-a convocat în premieră pe Adrian Frănculescu (21 de ani), jucătorul de la Steaua București, formație care evoluează în Liga 2.

22 de meciuri
a jucat Adrian Frănculescu în acest sezon pentru Steaua

Programul României U21 în preliminariile pentru EURO 2027

  • 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
  • 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
  • 14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România 2-0
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania 0-2
  • 27 martie 2026, ora 20:00: Kosovo – România
  • 31 martie 2026, ora 19:00: România – San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România

echipa nationala a romaniei steaua bucuresti San Marino Costin Curelea kosovo fcsb romania u21 convocare
