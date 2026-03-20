Doncic, 100 de puncte în 24 de ore! Superstarul lui LA Lakers a făcut show cu Miami Heat » LeBron James, record istoric
Luka Doncic/ Foto: IMAGO
Baschet

Publicat: 20.03.2026, ora 16:39
Actualizat: 20.03.2026, ora 16:43
  • Luka Doncic (27 de ani) a făcut spectacol în meciul câștigat de Los Angeles Lakers în fața celor de la Miami Heat, 134-126.
  • Superstarul sloven a marcat 60 de puncte și a devenit primul jucător al formației din California care reușește această performanță, de la regretatul Kobe Bryant încoace.

A fost o nouă noapte magică pentru Luka Doncic. După ce marcase 40 de puncte în victoria obținută, cu o seară înainte, de Lakers în fața celor de la Houston Rockets, scor 124–116, slovenul a ieșit la rampă și în meciul cu Miami Heat.

Luka Doncic, 60 de puncte în Miami Heat - Los Angeles Lakers. A ajuns la 100 în 24 de ore!

Doncic a încheiat partida din arena Kaseya Center cu 60 de puncte (9/17 la 3 puncte, 15/19 la libere, 9/13 la două puncte), 7 recuperări și 5 intercepții) și a ajutat formația antrenată de JJ Redick să ajungă la 8 victorii consecutive.

„Să auzi toată mulțimea scandând «MVP»... asta cred că vrea să audă orice jucător. Mi s-a făcut pielea de găină. A fost ceva foarte special”, a declarat Doncic, citat de nytimes.com.

Coincidența cu Kobe Bryant

Pe 13 aprilie 2016, regretatul Kobe Bryant reușea să marcheze 60 de puncte în ultimul său meci al carierei, 101-96 cu Utah Jazz.

Kobe Bryant, de 5 ori campion cu Los Angeles Lakers își ia rămas bun de la fani în meciul cu Utah/ Foto: IMAGO

Concidența face ca atât Doncic, cât și Bryant să marcheze ultimele puncte de la linia de libere, cu 14,8 secunde rămase din meci.

Legendarul baschetbalist al celor de la Los Angeles Lakers s-a stins, în 2020, într-un tragic accident aviatic, la vârsta de 41 de ani, alături de fiica sa de doar 13 ani, Gianna.

LeBron James nu și-a iertat fosta echipă

LeBron James a jucat pentru Miami Heat timp de patru sezoane, între 2010 și 2014. În Florida, „Regele” a obținut primele sale inele de campion ale carierei. în 2012 și 2013.

Ajuns la 41 de ani, LeBron continuă să sfideze logica baschetului.

În meciul împotriva fostei sale echipe, cel mai bun marcator din istoria NBA a egalat recordul de meciuri disputate în sezonul regulat, 1611, care aparținea lui Robert Parish.

Mai mult decât atât, Lebron a bifat și un nou triple-double: 19 puncte, 15 recuperări și 10 pase decisive.

După victoria cu Miami Heat, Lakers ocupă locul 3 în conferința de Vest, cu un bilanț de 45 de victorii și 25 de înfrângeri.

