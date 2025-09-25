Dezvăluiri de la negocieri Cine sunt cei doi granzi din Europa care și l-ar dori pe Louis Munteanu: „Singurii dispuși să plătească cât vrem”
Louis Munteanu FOTO: SPORTPICTURES
Dezvăluiri de la negocieri Cine sunt cei doi granzi din Europa care și l-ar dori pe Louis Munteanu: „Singurii dispuși să plătească cât vrem"

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 19:55
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 19:55
  • Nelu Varga (56 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că Ajax și Valencia ar fi încercat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani).
  • Discuțiile pentru mutarea atacantului ar putea fi reluate în perioada de transferuri din iarnă.

Louis Munteanu a fost urmărit de mai multe echipe din Vestul Europei în această vară, însă în cele din urmă atacantul a rămas la Cluj.

Louis Munteanu, țintit de Ajax și Valencia

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că Ajax Amsterdam ar fi fost foarte aproape de a-l transfera pe Louis Munteanu. „Lăncierii” ar fi forțat mutarea în ultima zi de transferuri, însă nu s-au încadrat în timp și transferul a picat.

Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.

Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

O posibilă plecare a lui Louis Munteanu de la CFR Cluj ar putea avea loc de abia în iarnă, când perioada de transferuri va fi redeschisă.

E o discuție care se va reactiva în mercato de iarnă, și sperăm că atunci Dumnezeu să îl țină sănătos pe Louis și să ne ajute în campionat Ioan Varga, patron CFR Cluj

Louis Munteanu, dorit și de rivala FCSB

În perioada de mercato din această vară, s-au vehiculat multiple oferte pentru Louis Munteanu. Ioan Varga s-a lăudat cu sumele impresionante pe care cluburile din Vestul Europei ar fi fost dispuse să le plătească pentru atacant.

Vârful în vârstă de 23 de ani a avut oferte și din România, de la campioana FCSB, însă discuțiile nu s-au concretizat, iar Munteanu a rămas la CFR Cluj.

5.000.000 de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
