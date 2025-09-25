Go Ahead Eagles - FCSB. Campioana României a debutat în faza principală din Europa League.

La fel ca în majoritatea deplasărilor de până acum, roș-albaștrii nu au putut afișa pe tricouri sponsorul principal Betano.

FCSB întâmpina tot mai multe probleme în meciurile europene din cauza sponsorului principal, fiind obligată să își modifice echipamentul pentru a patra oară în acest sezon.

Betano este sponsorul celor de la FCSB, iar logo-ul operatorului de pariuri sportive a putut fi observat pe tricoul campioanei în ultimele sezoane.

În partidele din deplasare cu Inter d'Escaldes și Shkendija și Drita, Betano a fost înlocuit cu Kaizen Foundation, fundația companiei Kaizen Gaming, care deține agenția de pariuri. În Kosovo, unde reclama la pariuri e interzisă, campioana a evoluat fără sponsor principal pe tricou.

Același lucru s-a întâmplat și în Olanda, la meciul cu Eagles. Reclamele la pariuri au fost interzise total în această vară pentru cluburi, sportivi și competiții! Astfel, nici varianta de rezervă cu Kaizen Foundation nu a fost acceptată.

Betano, prezent pe tricouri într-o singură deplasare

Singura țară de până acum care a permis folosirea logo-ului Betano a fost Scoția, în turul partidei cu Aberdeen, 2-2.

Campioana României se va întâlni cu aceeași situație și la următoarea deplasare, în Elveția, la partida cu Basel, pe data de 6 noiembrie.

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

