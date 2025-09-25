Interzis peste tot! FCSB, la a patra deplasare europeană în care e forțată să facă schimbări radicale din cauza legii locale +6 foto
foto: captură Prima Sport
Europa League

Interzis peste tot! FCSB, la a patra deplasare europeană în care e forțată să facă schimbări radicale din cauza legii locale

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 21:11
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 21:11
  • Go Ahead Eagles - FCSB. Campioana României a debutat în faza principală din Europa League.
  • La fel ca în majoritatea deplasărilor de până acum, roș-albaștrii nu au putut afișa pe tricouri sponsorul principal Betano.

FCSB întâmpina tot mai multe probleme în meciurile europene din cauza sponsorului principal, fiind obligată să își modifice echipamentul pentru a patra oară în acest sezon.

FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Citește și
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Citește mai mult
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”

Go Ahead Eagles - FCSB. Campioana nu a putut afișa din nou sponsorul principal

Betano este sponsorul celor de la FCSB, iar logo-ul operatorului de pariuri sportive a putut fi observat pe tricoul campioanei în ultimele sezoane.

În partidele din deplasare cu Inter d'Escaldes și Shkendija și Drita, Betano a fost înlocuit cu Kaizen Foundation, fundația companiei Kaizen Gaming, care deține agenția de pariuri. În Kosovo, unde reclama la pariuri e interzisă, campioana a evoluat fără sponsor principal pe tricou.

Același lucru s-a întâmplat și în Olanda, la meciul cu Eagles. Reclamele la pariuri au fost interzise total în această vară pentru cluburi, sportivi și competiții! Astfel, nici varianta de rezervă cu Kaizen Foundation nu a fost acceptată.

FCSB, fără sponsor pe tricouri în Olanda
FCSB, fără sponsor pe tricouri în Olanda

Galerie foto (6 imagini)

FCSB, fără sponsor pe tricouri în Olanda FCSB, fără sponsor pe tricouri în Olanda FCSB, fără sponsor pe tricouri în Olanda FCSB, fără sponsor pe tricouri în Olanda FCSB, fără sponsor pe tricouri în Olanda
+6 Foto
labels.photo-gallery

Betano, prezent pe tricouri într-o singură deplasare

Singura țară de până acum care a permis folosirea logo-ului Betano a fost Scoția, în turul partidei cu Aberdeen, 2-2.

Campioana României se va întâlni cu aceeași situație și la următoarea deplasare, în Elveția, la partida cu Basel, pe data de 6 noiembrie.

Programul FCSB în Europa League

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

Moment unic Ce s-a întâmplat când ultrașii FCSB s-au întâlnit cu forțele de ordine din Olanda
Europa League
20:46
Moment unic Ce s-a întâmplat când ultrașii FCSB s-au întâlnit cu forțele de ordine din Olanda
Citește mai mult
Moment unic Ce s-a întâmplat când ultrașii FCSB s-au întâlnit cu forțele de ordine din Olanda
Dezvăluiri de la negocieri Cine sunt cei doi granzi din Europa care și l-ar dori pe Louis Munteanu: „Singurii dispuși să plătească cât vrem”
Superliga
19:55
Dezvăluiri de la negocieri Cine sunt cei doi granzi din Europa care și l-ar dori pe Louis Munteanu: „Singurii dispuși să plătească cât vrem”
Citește mai mult
Dezvăluiri de la negocieri Cine sunt cei doi granzi din Europa care și l-ar dori pe Louis Munteanu: „Singurii dispuși să plătească cât vrem”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
deplasare europa league sponsor fcsb betano go ahead eagles
Știrile zilei din sport
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Europa League
00:16
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Citește mai mult
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Europa League
25.09
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Citește mai mult
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
Europa League
25.09
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
Citește mai mult
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Nationala
25.09
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Citește mai mult
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:04
FCSB a răsturnat calculele Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
FCSB a răsturnat calculele  Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
09:12
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
00:26
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”
00:16
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
25.09
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Europa League
25.09
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Citește mai mult
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
Superliga
25.09
Kopic după Lucescu? Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
Citește mai mult
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga
Superliga
25.09
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga
Citește mai mult
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 11 rapid 19 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share