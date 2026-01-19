„Discutăm ca să ne aflăm în treabă?” Reacție acidă după ce Ioan Becali a vorbit despre transferul lui Târnovanu: „Știm noi ce avem de făcut”

Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat după declarațiile lui Ioan Becali, în privința unui posibil transfer al lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) în străinătate.

Ioan Becali a vorbit, duminică, despre mai multe oferte importante primite pentru Ștefan Târnovanu, iar sumele s-ar ridica la aproximativ 3 milioane de euro.

Mihai Stoica, despre transferul lui Târnovanu: „Discutăm ca să ne aflăm în treabă?”

Iritat de declarațiile impresarului și de sumele vehiculate, președinte CA de la FCSB a replicat dur.

„Primim un mail și atunci discutăm. În rest... să vorbim de jucători doar ca să avem ce să vorbim? Mie nu-mi plac lucrurile acestea.

Ce sens are să vorbim? Până nu vine oferta, n-avem ce să discutăm. Trei milioane pentru Târnovanu? Să vorbească de 3 milioane în alte părți. Discutăm ca să ne aflăm în treabă? Știm mai bine noi ce avem de făcut la FCSB”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, potrivit transfermarkt.com.

Transferat de FCSB de la Poli Iași în 2020, pentru 350.000 de euro, Ștefan Târnovanu a bifat, în total, 198 de apariții în toate competițiile.

În acest sezon, portarul a evoluat în 33 de partide pentru campioana României.

FCSB, în conflict cu Giovanni în acest sezon

Campioana s-a contrat dur cu Giovanni Becali în acest sezon, după ce impresarul a comentat mai multe situații de la FCSB.

Înainte să-l enerveze pe MM, agentul spusese în octombrie despre Florin Tănase: „Toată lumea îi zice «Sifonul lui Gigi». Culegea mai multe informații de la el decât de la MM!”.

Atacantul FCSB a replicat dur atunci: „Giovanni Becali... mi-e milă de el, așa, săracul, că a decăzut atât de mult ”.

Apoi, în decembrie, Giovanni susținuse că: „Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie. I-am spus să stea cuminte. A întrebat dacă pleacă și el în ianuarie. «Ia zi, când plec de la FCSB?»”.

Căpitanul campioanei a avut o replică mai temperată față de colegul său: „Nu știu, am văzut și eu declarația, nu știu cui i-am spus eu că îmi doresc să plec”.

