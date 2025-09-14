Crawford a scris istorie Boxerul american l-a învins pe Canelo Alvarez în fața a 70.000 de spectatori și a stabilit un record nemaivăzut: „Nu sunt aici din întâmplare”

Terence Crawford (37 de ani) l-a învins pe Saul Canelo Alvarez (35 de ani), după o evoluție excelentă a luptătorului american.

Astfel, americanul a devenit campion mondial la categoria supermijlocie și, totodată, a stabilit un record fantastic.

Lupta a avut loc pe Allegiant Stadium, în Las Vegas, cu 70.000 de fani în tribună.

Terence Crawford l-a învins pe Saul Canelo Alvarez

Crawford a fost declarat câștigător al luptei cu Canelo Alvarez, în urma unei decizii unanime a judecătorilor, astfel că a devenit primul boxer profesionist care câștigă titlul mondial la trei categorii de greutate diferite: semi-ușoară, semi-mijlocie și supermijlocie, conform news.ro.

Sportivul în vârstă de 37 de ani a fost superior la toate categoriile, apărare, putere și sincronizare, deznodământul fiind unul clar pentru membrii juriului.

Deși Crawford a avut o evoluție clar superioară, scorul a fost unul strâns, 116-112, 115-113, 115-113. La finalul meciului, americanul a declarat: „Nu sunt aici din întâmplare”.

În ciuda victoriei sale, acesta nu a exclus posibilitatea retragerii, după cea de-a 42-a victorie. De la debutul său la profesioniști, Crawford nu a pierdut niciun meci.

„Nu știu, trebuie să stau de vorbă cu echipa mea şi vom discuta despre asta”, a declarat acesta.

Pentru Saul Canelo Alvarez este abia a treia oară când pierde un meci, în cele 68 de lupte pe care le-a avut până în acest moment.

