Împăcare istorică la naționala Belgiei  FOTO:   Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne au trecut peste episodul tensionat din urmă cu 14 ani +10 foto
Foto: captură video
Campionatul Mondial

Împăcare istorică la naționala Belgiei FOTO: Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne au trecut peste episodul tensionat din urmă cu 14 ani

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 14:14
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 14:14
  • Relația tensionată dintre Thibaut Courtois (34 de ani) și Kevin De Bruyne (35 de ani) a ajuns la un final, după scandalul imens între cei doi din 2012.
  • La ultimul meci disputat la CM 2026, cu SUA (4-1), cei doi fotbaliști belgieni au fost surprinși în relații amicale, în drum spre vestiare. Și soțiile lor s-au fotografiat în tribune.
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Ruptura dintre cei doi s-a petrecut în urmă cu 14 ani, atunci când Courtois a fost acuzat că a avut o relație cu Caroline Lijnen, iubita lui Kevin De Bruyne de la acea vreme.

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FOTO. Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne, împăcare istorică

Cei doi fotbaliști erau colegi la Chelsea la acea vreme, dar portarul era împrumutat la Atletico Madrid.

Ulterior, De Bruyne și Courtois au avut o relație tensionată, mai ales la echipa națională, acolo unde erau nevoiți să se întâlnească și să colaboreze.

Acum, jucătorii Belgiei s-au împăcat. La ultimul meci de la Mondial, 4-1 cu SUA în optimi, De Bruyne și Courtois au fost surprinși în timp ce mergeau împreună în drum spre vestiare.

Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video
Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video

Galerie foto (10 imagini)

Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video
+10 Foto
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Cei doi s-au salutat și au schimbat și câteva replici, semn că au lăsat în trecut neînțelegerile.

În plus, soțiile acestora din prezent, Michele De Bruyne și Mishel Gerzig Courtois, s-au fotografiat împreună în tribunele stadionului unde s-a disputat meciul cu SUA.

Soțiile lui Courtois și De Bruyne, împreună la meciul Belgiei cu SUA. Foto: Instagram/@lacroixmichele
Soțiile lui Courtois și De Bruyne, împreună la meciul Belgiei cu SUA. Foto: Instagram/@lacroixmichele

Galerie foto (10 imagini)

Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne s-au împăcat. Foto: captură video
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Ani mai târziu, Caroline Lijnen, fosta parteneră a lui De Bruyne și Courtois, a vorbit public despre acel episod:

„Lucrurile dintre mine și Kevin nu mergeau bine. Mi-am găsit alinarea alături de Thibaut”, a spus aceasta, conform en.nogomania.com.

După acel episod, fiecare dintre jucătorii belgieni și-a refăcut viața și au uitat de episodul Caroline.

122 de meciuri
au jucat împreună Kevin De Bruyne și Thibaut Courtois, la Genk și naționala Belgiei

Belgia s-a calificat în sferturile CM 2026, acolo unde o va întâlni pe Spania. Meciul va avea loc vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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