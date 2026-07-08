„Nu am o părere bună” Adrian Porumboiu, despre șansele lui Istvan Kovacs pentru o delegare în fazele superioare la Mondial: „Sunt ferm convins”

Adrian Porumboiu (75 de ani) a vorbit despre situația lui Istvan Kovacs, care așteaptă momentul delegării la unul dintre meciurile importante ale fazei eliminatorii de la CM 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Arbitrul român s-a ales până acum cu două delegări la Mondialul de pe continentul nord-american, însă ambele au fost în faza grupelor, la partide care nu au avut o miză ridicată.

Adrian Porumboiu: „Sunt ferm convins că va mai fi delegat”

Fostul „central” și finanțator de la FC Vaslui e de părere că Istvan Kovacs va primi unul dintre meciurile importante ale sferturilor de finală, dar în niciun caz ultimul act al competiției.

„Eu nu am o părere bună despre el. Normal, după ce am văzut la Mondial, eu cred că Istvan Kovacs va mai primi un meci la Mondial. Nu se poate. Eu sunt ferm convins că va mai fi delegat. FIFA îi va da meci acum, fie Norvegia - Anglia, fie Argentina - Elveția.

Toată lumea știe că nu am nicio admirație față de el. Sunt ultimul din toți susținătorii lui, din motive personale. Dar la ce am văzut la Mondial, a arbitrat bine. De altfel, am văzut și arbitri buni. Iordanianul acela, scund, clasă de clasă. Chiar l-aș vedea în finală.

Lui Kovacs, dacă nu îi dă acum vreun meci, în finală nu se poate. Sunt niște trepte. Nu poți din două meciuri să ajungi în finală”, a spus Adrian Porumboiu, pentru digisport.ro.

Kovacs a debutat la Campionatul Mondial cu duelul dintre Tunisia și Japonia, 0-4, din etapa a doua a fazei grupelor. A fost meciul cu numărul 1.000 din istoria turneului final.

A urmat apoi partida lipsită de miză, Iordania - Argentina 1-3, cu asiaticii deja eliminați și campioana mondială deja calificată în faza următoare.

Programul sferturilor de finală ale CM 2026:

Franța - Maroc, 9 iulie ora 23:00

Portugalia / Spania - SUA / Belgia, 10 iulie ora 22:00

Norvegia - Anglia, 12 iulie ora 00:00

Argentina - Elveția, 12 iulie, ora 04:00

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport