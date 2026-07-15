Surpriză mare în 11-le de start al Angliei! The Athletic a aflat  planul lui Tuchel pentru semifinala cu Argentina » Răspunsul lui Scaloni
Thomas Tuchel. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Surpriză mare în 11-le de start al Angliei! The Athletic a aflat planul lui Tuchel pentru semifinala cu Argentina » Răspunsul lui Scaloni

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 20:54
  • Thomas Tuchel (52 de ani) pregătește o schimbare importantă pentru semifinala Anglia - Argentina de la Campionatul Mondial 2026.
  • Meciul se joacă astăzi, de la ora 22:00. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Morgan Rogers (23 de ani) ar urma să fie titular în extrema dreaptă, scrie The Athletic, iar Declan Rice (27 de ani), care a avut probleme medicale în ultimele zile, este și el așteptat în primul 11.

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Surpriză mare în 11-le de start al Angliei!

Morgan Rogers va fi marea surpriză din echipa de start a Angliei. Jucătorul lui Aston Villa ar urma să evolueze ca extremă dreapta.

Acesta îi ia locul lui Noni Madueke, jucător titular în sfertul de finală câștigat cu Norvegia, scor 2-1, după prelungiri. Rogers a intrat și el în minutul 88 al acelui meci.

Va fi doar a doua titularizare a lui Rogers la actuala ediție a Campionatului Mondial, după meciul cu Panama.

Este unul dintre jucătorii mei cheie Tuchel, despre Rogers, după meciul cu Norvegia

Declan Rice ar urma să înceapă și el în semifinală. Mijlocașul lui Arsenal a avut probleme medicale înaintea meciului cu Norvegia și a fost înlocuit la pauză, dar starea sa s-a îmbunătățit, potrivit thesun.co.uk.

  • Echipa probabilă a Angliei: Pickford - Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane

Înaintea semifinalei, Tuchel a vorbit despre atmosfera din lotul Angliei:

Acesta este momentul să mergem până la capăt. Este important și firesc să fii emoționat înaintea unor asemenea meciuri. Eu vreau în continuare să mă concentrez pe ceea ce trebuie să facă jucătorii. Simt o nouă schimbare de atmosferă în cantonament: «Uau, suntem aproape acum»”. Thomas Tuchel, selecționerul Angliei

Rezultatele Angliei la CM 2026:

  • Anglia - Croația 4-2 (grupe)
  • Anglia - Ghana 0-0 (grupe)
  • Panama - Anglia 0-2 (grupe)
  • Anglia - RD Congo 2-1 (șaisprezecimi)
  • Mexic - Anglia 2-3 (optimi)
  • Norvegia - Anglia 1-2, după prelungiri (sferturi de finală)

Surpriză și la Argentina: De Paul, scos din primul 11!

Și Lionel Scaloni a pregătit o mutare neașteptată pentru semifinală. Rodrigo De Paul va fi rezervă. În locul său în echipa de start a fost luat de Giuliano Simeone.

Rodrigo De Paul a fost titular în cinci dintre cele șase meciuri ale Argentinei la CM 2026.

A adunat 407 minute și a oferit o pasă decisivă. În schimb, Giuliano Simeone a jucat o singură dată la acest turneu final: 71 de minute în victoria cu Iordania, scor 3-1, din faza grupelor.

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