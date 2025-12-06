Probleme mari pentru Dinamo Doi jucători importanți sunt suspendați, după cartonașele încasate în meciul cu FCSB

FCSB - Dinamo. Zeljko Kopic (48 de ani) va avea probleme serioase în alcătuirea unei echipe competitive la următoarea partidă din Liga 1.

Kennedy Boateng și Adrian Caragea au văzut cartonașul galben în derby și vor fi suspendați etapa viitoare.

După absențele importante din ofensivă din cauza accidentărilor, Kopic nu se va mai putea baza pe alți doi jucători importanți la meciul următor al „câinilor”.

FCSB - Dinamo. Boateng și Caragea vor fi suspendați la partida următoare

Zeljko Kopic îi are deja pe lista absenților pe Musi și pe Karamoko, iar acum nu va putea conta nici pe Boateng și pe Caragea.

Titulari în derby-ul cu FCSB, cei doi jucători dinamoviști au văzut cartonașul galben în decurs de 10 minute, în prima repriză.

Fundașul togolez a fost avertizat de „centralul” Marian Barbu în minutul 24, după ce l-a lovit pe Darius Olaru într-un duel aerian, în timp ce tânărul atacant a primit „galbenul” în minutul 34, după un atac periculos la portarul Ștefan Târnovanu.

Următorul meci al „câinilor” este duminica viitoare, de la 17:45, acasă, cu Metaloglobus.

