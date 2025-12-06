Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!

Derby-ul dintre FCSB și Dinamo, disputat pe Arena Națională în fața a aproximativ 25.000 de spectatori, nu a fost lipsit de incidente.

Un suporter dinamovist a atras atenția tuturor după ce, pe tot parcursul primei reprize, a folosit un laser verde și destul de puternic pentru a-i șicana pe jucătorii campioanei. A existat un răspuns și din peluza gazdelor.

Fără petarde, dar cu lasere

Nu doar fotbaliștii aflați pe teren au fost vizați, ci și cei aflați la încălzire. Practic, nu a existat fază fixă în care lumina laserului să nu fie proiectată pe fețele jucătorilor de la FCSB sau ale dinamoviștilor.

Nici arbitrul central, Marian Barbu, nu a fost ocolit, iar în primele minute chiar și mingea a fost atinsă de fasciculul verde din cele două peluze ale Arenei Naționale.

Nicio atenționare de boxe

Surprinzător este faptul că, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în competițiile internaționale, nu s-a făcut niciun anunț la stația de amplificare a stadionului pentru a opri incidentul.

În cupele europene sau la meciurile internaționale, astfel de situații sunt sancționate imediat, fiind considerate abateri grave în regulamentele UEFA și FIFA.

