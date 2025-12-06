Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri! +9 foto
Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!

Publicat: 06.12.2025, ora 21:32
alt-text Actualizat: 06.12.2025, ora 21:32
  • Derby-ul dintre FCSB și Dinamo, disputat pe Arena Națională în fața a aproximativ 25.000 de spectatori, nu a fost lipsit de incidente. 

Un suporter dinamovist a atras atenția tuturor după ce, pe tot parcursul primei reprize, a folosit un laser verde și destul de puternic pentru a-i șicana pe jucătorii campioanei. A existat un răspuns și din peluza gazdelor.

Fără petarde, dar cu lasere

Nu doar fotbaliștii aflați pe teren au fost vizați, ci și cei aflați la încălzire. Practic, nu a existat fază fixă în care lumina laserului să nu fie proiectată pe fețele jucătorilor de la FCSB sau ale dinamoviștilor.

Nici arbitrul central, Marian Barbu, nu a fost ocolit, iar în primele minute chiar și mingea a fost atinsă de fasciculul verde din cele două peluze ale Arenei Naționale.

FCSB - Dinamo. Lasere folosite de suporteri (4).jpg
FCSB - Dinamo. Lasere folosite de suporteri (4).jpg

Nicio atenționare de boxe

Surprinzător este faptul că, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în competițiile internaționale, nu s-a făcut niciun anunț la stația de amplificare a stadionului pentru a opri incidentul.

În cupele europene sau la meciurile internaționale, astfel de situații sunt sancționate imediat, fiind considerate abateri grave în regulamentele UEFA și FIFA.

