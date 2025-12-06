„Războiul” galeriilor VIDEO. Surpriza pregătită de „câini”: „Un mesaj de sărbători...” + Ultrașii de la FCSB le-au aflat planul!

FCSB - DINAMO. Suporterii dinamoviști au pregătit o scenografie specială pentru derby-ul cu marea rivală.

La începutul partidei de pe Arena Națională, suporterii lui Dinamo au afișat o scenografie în care este reprezentat un jucător al „câinilor” care salută galeria.

Planul dinamoviștilor, dejucat de ultrașii FCSB

Dinamoviștii au pregătit un moment special în peluză. Aceștia au afișat mesajul: „Un mesaj de sărbători”, referință la modul în care jucătorii și suporterii dinamoviști o înjură pe marea rivală.

De asemenea, toți suporterii aflați la inelul 1 al peluzei dinamoviste au ridicat și cartoane verzi.

În scenografia dinamoviștilor este reprezentat Marius Niculae, cel care la un derby dintre Dinamo și FCSB, de pe 3 mai 2015, a mers la galerie și i-a înjurat pe rivalii bucureșteni, chiar în timpul meciului.

Inițial, Niculae mersese alături de Ionel Dănciulescu pentru a vorbi cu fanii, într-un moment în care jocul fusese oprit din cauza petardelor aruncate pe gazon din peluza dinamovistă.

Suporterii celor de la FCSB au reușit să afle ce puneau la cale rivalii din „Ștefan cel Mare” și le-au stricat surpriza.

Imediat după ce dinamoviștii au afișat scenografia, ultrașii din Peluza Nord au oferit răspunsul: „Un mesaj de Sărbători / Să vă punem la cap flori”.

Răspunsul celor de la FCSB FOTO: Vlad Nedelea (GOLAZO.ro)

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Tănase

Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Tănase Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Pantea, Popescu, Stoian, Thiam

Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Pantea, Popescu, Stoian, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Caragea

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Caragea Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop

Roșca, Din Licaciu, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Stadion : Arena Naţională

: Arena Naţională Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Grigoriu Mircea Mihail, Vornicu Adrian, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Porumbel Valentin

