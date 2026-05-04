RAPID - CFR CLUJ. Tobias Christensen (25 de ani), mijlocașul norvegian al giuleștenilor, a comis o eroare uriașă care a costat scump echipa sa în prima repriză.

În minutul 34 al partidei din Giulești, oaspeții au bătut repede un aut.

Braun l-a găsit liber pe Muhar. Mijlocașul croat a preluat balonul, dar a fost deposedat de Christensen.

În momentul în care a vrut să respingă mingea din propriul careu, norvegianul Rapidului a alunecat. După ce a căzut, Christensen a lovit mingea cu mâna!

Inițial, Florin Andrei a lăsat jocul să continue, însă la intervenția tușierului George Neacșu a arătat punctul cu var.

Andrei Cordea a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri și a dus scorul la 2-0 pentru CFR Cluj. Prima reușită a ardelenilor a fost semnată de Luka Zahovic în minutul 18.

Rapid - CFR Cluj, echipele de start

Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, K. Keita, Christensen - Al. Dobre, Paraschiv, Talisson ('44 Moruțan)

: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, K. Keita, Christensen - Al. Dobre, Paraschiv, Talisson ('44 Moruțan) Rezerve : Briciu, Șimonia - Ciobotariu, Todoran, Sălceanu, Moruțan, Hazrollaj, A. Șucu, Burmaz

: Briciu, Șimonia - Ciobotariu, Todoran, Sălceanu, Moruțan, Hazrollaj, A. Șucu, Burmaz Antrenor: Costel Gâlcă

CFR Cluj : M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, T. Keita - Cordea, Korenica, Biliboc - Zahovic

: M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, T. Keita - Cordea, Korenica, Biliboc - Zahovic Rezerve : Vâlceanu, Kun, Abeid, M. Ilie, D. Djokovic, Perianu, Deac, A. Păun, Fică, Șfaiț, Gligor, Alibek Aliev

: Vâlceanu, Kun, Abeid, M. Ilie, D. Djokovic, Perianu, Deac, A. Păun, Fică, Șfaiț, Gligor, Alibek Aliev Antrenor: Daniel Pancu

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş). Asistenți: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Alexandru Vodă (Alba Iulia). Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi). Arbitru AVAR: Artene Ovidiu (Vaslui)

Stadion: Giulești (Bucureşti)

