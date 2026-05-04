 Omagiu la 40 de ani de la Sevilla Generația Steaua ’86, decorată de președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan - Steaua 86/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Diverse

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 19:53
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 20:53
  • Nicușor Dan (56 de ani), președintele României, a semnat un decret de decorare pentru generația Steaua ’86, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla.

Pe 7 se vor fi 4 decenii de la cea mai mare performanță reușite de o echipă din România.

În 1986, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Steaua București a scris istorie, cucerind Cupa Campionilor Europeni după finala cu FC Barcelona, decisă la loviturile de departajare (0-0, 2-0 d.pen).

Comunicat oficial al președintelui Nicușor Dan: „Cele mai mari performanțe din istoria sportului național”

Antrenor secund al Stelei la acel moment, Anghel Iordănescu, a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merit” în grad de Comandor, în timp ce jucătorii au primit aceeași decorație, dar în grad de Cavaler.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat un decret de decorare cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla, în data de 7 mai 1986.

Astfel, dorind a-i omagia pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua, care, prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, Președintele Nicușor Dan a conferit:

  • Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Toma Anghel;
  • Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler domnului Balint Gavril Pele-Gavril, domnului Belodedici Petru Miodrag, domnului Bölöni Ştefan Ladislau, domnului Bumbescu Mihai Adrian-Doru, domnului Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ștefan, domnului Lăcătuș Mihai Marius, domnului Majearu Mihai Mihail, domnului Marinescu Mircea Ștefan-Florentin, domnului Petcu Chirea Ștefan, domnului Pistol Constantin Constantin, domnului Pițurcă Petre Victor, domnului Radu Dumitru Marin, domnului Stîngaciu Costică Dumitru, domnului Stoica Gheorghe Tudorel și domnului Weiszenbacher Ernestin Anton”, se arată în comunicatul pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale.

Din nefericire, o parte dintre membrii echipei de atunci au decedat, printre ei fiind Emerich Jenei, care a murit în noiembrie 2025, precum și mai mulți jucători, precum Helmut Duckadam, Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan

Cupa Campionilor Europeni sevilla Nicusor Dan steaua 86
