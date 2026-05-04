Rapid - CFR Cluj. Răbdarea fanilor din Giulești a ajuns la limită, iar meciul cu CFR Cluj pare să fi rupt definitiv relația dintre suporteri, jucători și conducerea clubului.

Primul gol al ardelenilor, reușit de Zahovic, în minutul 18, a declanșat imediat scandările împotriva conducerii.

Situația a escaladat după golul de 2-0 marcat de Cordea, din penalty, moment în care furia suporterilor s-a îndreptat și către Alex Dobre, devenit principala țintă a peluzei.

VIDEO. Ultrașii Rapidului, fără milă! Și-au huiduit și ironizat favoriții

Atmosfera din Giulești a fost una tensionată, iar scandările fanilor au curs fără menajamente la adresa jucătorilor și conducerii. Nici Costel Gâlcă nu a scăpat, unii dintre fanii de la Tribuna 1 nu au mai rezistat și au început să-i ceară demisia.

Dan Șucu a fost și el huiduit vehement în momentul în care a apărut pe tabelă.

Iată câteva dintre scandările galeriei:

„Dacă fotbal nu jucați, de la Rapid să plecați”

„Rușine, rușine, rușine să vă fie”

„Suntem mereu cu voi, voi vă bateți joc de noi”

„Ole, ole, ole, ole, v-au ieșit biletele”

„Campionii, campionii”

„Plecați cu toții, mai bine plecați cu toții”

„Ole, ole, ole, ola, la m**e conducerea”

„Alex Dobre ești o mizerie”

Ironia a fost și ea prezentă în reacția suporterilor. La golurile marcate de CFR, aceștia au scandat „Campionii, campionii” și au continuat cu celebrul „Boom, eeee”, de obicei cântat în momentele în care Rapid înscrie.

