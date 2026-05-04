U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, nu a fost de acord cu explicațiile primite de Kyros Vassaras (60 de ani), cu privire la faza golului care a decis meciul din Bănie.

CCA, prin vocea lui Kyros Vassaras, a venit cu explicații și a dezvăluit motivul pentru care reușita lui Steven Nsimba a fost validată, în ciuda faptului că, în construcția fazei, atacantul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid

Pentru a face totul mai clar, CCA a publicat și dialogul dintre Szabolcs Kovacs și arbitrii din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu.

U CRAIOVA - DINAMO 2-1 . Andrei Nicolescu: „Au tăiat ce nu le-a convenit din conversația de la VAR”

Președintele lui Dinamo a ascultat și el explicațiile lui Vassaras și crede că unele secvențe au fost trunchiate și îl acuză pe Vassaras că a încercat să ascundă eroarea gravă de arbitraj.

„Sunt tăieturi în acel video din conversația de la VAR. Au tăiat ce nu a convenit. Asta e. Se vede. Mă rog, nu știu dacă au tăiat ce nu le-a convenit, dar sunt tăieturi. Mi se părea logic să o putem asculta pe toate.

S-a reacționat, dar nu știu pe ce criterii. De ce nu s-a reacționat la faultul asupra lui Musi pe Giulești. După ce am trimis memoriul către CCA, am primit acest video.

Nu-mi dau seama care sunt criteriile pentru care atunci ni s-a răspuns după 4 zile, iar acum, deodată, ni s-a răspuns și cu explicații.

La Musi era mai interesantă discuția din cabina VAR. Dacă mă întrebați pe mine, se vede că pe ultima parte este tăiat dialogul.

M-a convins că atunci când se dorește se găsește orice explicație. Și că principiile se aplică diferit, apropo de aprecierea asta subiectivă că e un nou APP. Oricum, s-a scos din context discuția la ofsaid.

Era normal să se oprească jocul, iar discuția de acolo nu o avem. Nu e mare lucru de spus.

Atâta timp cât nu avem reguli clare, de fiecare dată când se va dori să se pună o batistă pe țambal se va ieși cu discuții de genul ăsta.

Dacă aia e posesie, reinventăm jocul de fotbal! Domnul Vassaras încearcă să ne convingă de un nonsens”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

VIDEO. Dialogul dintre arbitrii la golul lui Nsimba

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport