„Rapid a apărut de nicăieri”  Tobias Christensen, interviu pentru GOLAZO.ro despre universul din Giulești: „Vreau să-mi fac colegii mai buni” +19 foto
Tobias Christensen, la hotelul Titanic Belek, în cantonamentul Rapidului din Antalya Foto: Imago
Superliga

„Rapid a apărut de nicăieri” Tobias Christensen, interviu pentru GOLAZO.ro despre universul din Giulești: „Vreau să-mi fac colegii mai buni”

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 13:50
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 13:51
  • Tobias Christensen, 25 de ani, norvegianul care luminează jocul Rapidului cu pasele sale, a vorbit despre el, susținerea totală a părinților pentru fotbal, ce l-a atras la echipă, o comparație Gâlcă - Șumudică și ce ar trebui să facă vișiniii în 2026. 

Tobias Christensen e imaginea generozității la Rapid. Jucătorul care iese pe teren cu gândul de a-și evidenția colegii, de a-și ajuta echipa să câștige.

„O ofertă de nerefuzat…” Victor Angelescu a anunțat suma impresionantă pentru care Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid
Citește și
„O ofertă de nerefuzat…” Victor Angelescu a anunțat suma impresionantă pentru care Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid
Citește mai mult
„O ofertă de nerefuzat…” Victor Angelescu a anunțat suma impresionantă pentru care Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid

În vârstă de 25 de ani, din 2024 la Rapid, mijlocașul norvegian are un picior stâng foarte bun și o minte în joc mai bună. Esențial în organizarea lui Costel Gâlcă.

Nordicul a vorbit pentru GOLAZO.ro în cantonamentul vișiniu din Antalya despre susținerea totală a părinților pentru pasiunea sa, fotbalul, despre antrenorii Șumudică și Gâlcă, despre atracția Rapid, primul lui sezon în Giulești și cel actual, nereușita de anul trecut și ce ar trebui să facă în 2026.

Christensen: „Vreau să-mi fac colegii mai buni”

Cum îl vezi pe Tobias Christensen ca fotbalist?

Sunt un mijlocaș care încearcă să le ofere coechipierilor mingi bune, vreau să fac jucătorii din jurul meu mai buni, muncesc mult pentru echipă. Mi-e greu să spun prea multe, prefer ca alții să vorbească despre mine.

Apreciază colegii stilul tău de joc, dedicat lor?

Nu știu, sper. Aceasta este misiunea mea, să le ofer lor mingi, și sper să aprecieze. Trebuie să-i întrebi pe ei.

Tobias Christensen, la Titanic Belek, în cantonamentul Rapidului din Antalya
Tobias Christensen, la Titanic Belek, în cantonamentul Rapidului din Antalya

Galerie foto (19 imagini)

Tobias Christensen, la Titanic Belek, în cantonamentul Rapidului din Antalya Foto: Iosif Popescu Tobias Christensen, la Titanic Belek, în cantonamentul Rapidului din Antalya Tobias Christensen, la Titanic Belek, în cantonamentul Rapidului din Antalya Tobias Christensen, la Titanic Belek, în cantonamentul Rapidului din Antalya Tobias Christensen, la Titanic Belek, în cantonamentul Rapidului din Antalya
+19 Foto
labels.photo-gallery

Cum ai început să joci fotbal?

Pur și simplu, cred că m-am bucurat de fotbal de la început, de la o vârstă foarte, foarte mică.

Îți amintești ceva?

Nu ceva anume, doar că îmi plăcea foarte mult să joc, întotdeauna mi-a plăcut să fiu la fotbal cu prietenii, să am mingea la picior.

„Părinții s-au bucurat văzând că eu mă distrez la fotbal. Ei erau acolo să mă susțină”

Te-au susținut părinții?

Foarte mult. Veneau la toate meciurile, aproape la toate antrenamentele.

Și tatăl, și mama?

Da, ambii la toate jocurile. La antrenamente, tata venea în mod normal să mă privească, și lui îi place fotbalul. Și mamei îi place, dar mă sprijinea așa cum o făcea întotdeauna. Îmi gătea. Mă întorceam acasă și avea mâncarea pregătită pentru mine. Și ea mă urmărea la meciuri. Amândoi m-au susținut mult, am apreciat și am fost foarte fericit pentru sprijinul lor.

Ce ți-au spus când erai mic?

Nimic special. Doar s-au bucurat văzând că eu mă distrez când joc fotbal. Au vrut să fie siguri că, dacă eu mă simt atât de bine la fotbal, ei sunt acolo să mă susțină, să mă ajute pentru a reuși ceea ce voiam. Mi-au oferit un sprijin minunat.

Superpărinți.

Pentru mine, au fost cei mai buni părinți care puteau exista.

Christensen: „Am vrut să fiu parte din planul Rapid”

Ai jucat doar în Norvegia, la început. Start, Molde, Valerenga. Apoi, dintr-o dată, te-ai mutat foarte departe, în 2023, în Ungaria, la Fehervar, și anul următor la Rapid. De ce această diferență? De ce atât de departe, din Norvegia în centrul și estul Europei?

Nu a fost niciun plan. Eram în fotbal și, dintr-o dată, am primit oferta din Ungaria, una bună pentru mine. Am jucat toată viața în Norvegia, dar clubul maghiar Fehervar m-a căutat și a vrut să mă cumpere. O propunere bună, la momentul potrivit pentru a face alt pas înainte, așa că am încercat. M-am simțit bine și acolo. După un an și jumătate, Rapid a apărut de nicăieri, am simțit și atunci că era momentul potrivit să vin aici.

Nu poți plănui o carieră în fotbal. Joci într-un loc, primești o ofertă din cealaltă parte a lumii  și trebuie să iei o decizie. Iar eu am ales să accept și să merg acolo Tobias Christensen, mijlocaș Rapid

De ce Rapid? Cum s-a întâmplat? Ce știai despre echipă, despre oraș, țară?

Înainte să vin, nu știam atât de multe, sincer, despre România, fotbalul românesc, Rapid. În țara mea, nu știi prea mult despre fotbalul românesc. Am început să discut cu clubul, am realizat că e un proiect bun, un club ambițios, cu planuri bune de viitor, de a câștiga ceva, de a construi o echipă pentru a juca în Europa și a lupta la titlu. Am vrut să fiu parte din plan.

Șumudică sau Gâlcă? „Nu contează dacă țipă sau e calm”

Ai avut doi antrenori la Rapid. Marius Șumudică, la început, și Costel Gâlcă, tehnicianul actual. Cum te-ai simțit cu Șumudică și cum e acum, cu Gâlcă?

M-am simțit bine cu amândoi. Sunt diferiți, cu siguranță, antrenori diferiți, personalități diferite, dar ambii plăcuți în felul lor. Am avut o legătură bună.

Ai vorbit cu ei?

Da, sigur, am avut o relație normală antrenor-jucător.

Cum îl simțeai pe Șumudică având acele reacții furtunoase la marginea terenului?

E un tip pasionat, are o mare pasiune pentru ceea ce face. E bine să ai un antrenor cu pasiune pentru joc, îți transmite și ție pasiunea. Nu aveam nicio problemă cu stilul lui.

2027 este anul
în care expiră contractul lui Tobias Christensen cu Rapid

Actualul antrenor e mai tăcut, are o personalitate total diferită. E la fel de bine pentru tine?

Îmi plac amândoi, așa cum am spus. Sunt diferiți, dar toți oamenii sunt diferiți. Pentru mine, nu contează atât de mult dacă antrenorul urlă la marginea terenului sau dacă e mai calm, toți suntem diferiți, și jucătorii, la fel, caractere diferite, asta e bine.

Nu e nicio diferență pentru tine dacă urlă sau nu de la margine?

Eu, personal, sunt atât de concentrat în joc încât, dacă antrenorul e calm sau strigă, nu-l recunosc prea mult. Pe teren, ești atât de concentrat.

Știi ce trebuie să faci.

Da, trebuie să te gândești, lucrurile se derulează atât de repede pe teren încât nu poți să te uiți mereu spre antrenor. Pentru mine, nu contează atât de mult dacă țipă sau dacă e calm, e alegerea lui.

57 de meciuri
a jucat Tobias Christensen până acum la Rapid în toate competițiile: 4 goluri, 7 assisturi

Christensen: „N-am fost suficient de buni”. Ce unește jocul ultimilor doi ani

Poți face o paralelă între stilul de joc al Rapidului în sezonul trecut și cel din acest sezon?

Unele lucruri sunt similare. De exemplu, am fost buni pe contraatac sezonul trecut și încă suntem buni pe contraatac.

Tranziții.

Da, tranzițiile ofensive sunt una dintre cele mai puternice părți ale jocului nostru. Avem extreme foarte rapide. Am fost buni la asta, iar acum am făcut pași mai mari, devenind și mai buni.

2,3 milioane de euro
este cota lui Tobias Christensen, potrivit Transfermarkt

Ați terminat pe locul 5 în sezonul trecut. Ce nu a funcționat? Ce a fost greșit?

Nu știu ce a fost greșit. Nu a fost momentul în care… Nu știu, nu am fost mai buni. Nu am fost suficient de buni ca să câștigăm în sezonul trecut, asta a fost. Nu a fost ceva greșit. Am încercat tot ce aveam mai bun, dar n-am fost suficient de buni.

Acum sunteți pe locul 2, la numai un punct în spatele Craiovei, în cursă pentru titlu. Crezi că Rapid poate cuceri titlul acum?

Sigur că putem.

„Misiunea noastră acum e să regăsim calea spre forma bună”

Totuși, sfârșitul primei părți a sezonului nu a fost atât de bun, cu patru înfrângeri, o victorie și un egal în ultimele șase meciuri. Care a fost motivul acestei căderi?

Fotbalul înseamnă suișuri și coborâșuri. Am avut momente bune, după aceea, așa cum ai zis, în ultimele meciuri am avut o formă puțin mai slabă, dar e normal în fotbal, sezonul e lung, aproape că nicio echipă nu poate avea un an întreg la înălțime, să câștige toate meciurile, e foarte dificil.

E normal să ai oscilații și e misiunea noastră acum, după această mică vacanță și acest cantonament, să regăsim calea spre forma bună Tobias Christensen, mijlocaș Rapid

Antrenorul a spus, după 1-2 cu FCSB, că echipa are nevoie de mai multă calitate pentru a lupta la titlu. Ești de acord?

Cred că avem jucători buni, avem deja multă calitate, în opinia mea. Dar, ca antrenor, club, vrei mereu mai mult, dacă vrei să câștigi, să te lupți la titlu. Dacă e posibil să găsești jucători chiar mai buni, vor încerca să o facă, așa e în toate cluburile. Însă cred că avem o echipă bună, jucători buni. Sigur, antrenorul, clubul vor fotbaliști și mai buni, dacă e posibil. E normal.

Citește și

„Tot iadul rusesc era asupra noastră” Ucraineanul Romanchuk de la U Craiova, mărturie copleșitoare, în lacrimi, despre război pentru GOLAZO.ro
Superliga
09:07
„Tot iadul rusesc era asupra noastră” Ucraineanul Romanchuk de la U Craiova, mărturie copleșitoare, în lacrimi, despre război pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Tot iadul rusesc era asupra noastră” Ucraineanul Romanchuk de la U Craiova, mărturie copleșitoare, în lacrimi, despre război pentru GOLAZO.ro
„Palestina e sânge și inimă” Assad Al-Hamlawi, mărturie emoționantă pentru GOLAZO.ro despre relația cu patria sa » Ce spune despre războiul devastator
Superliga
09:00
„Palestina e sânge și inimă” Assad Al-Hamlawi, mărturie emoționantă pentru GOLAZO.ro despre relația cu patria sa » Ce spune despre războiul devastator
Citește mai mult
„Palestina e sânge și inimă” Assad Al-Hamlawi, mărturie emoționantă pentru GOLAZO.ro despre relația cu patria sa » Ce spune despre războiul devastator

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
liga 1 Marius Sumudica rapid costel galca Tobias Christensen
Știrile zilei din sport
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Special
14.01
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Citește mai mult
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
14.01
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
14.01
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
14.01
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:31
„Asta nu înseamnă nimic!” Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
10:44
Real Madrid, din nou ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri apărute după eșecul umilitor din Cupa Spaniei
Real Madrid, din nou ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri apărute după eșecul umilitor din Cupa Spaniei
10:30
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
09:00
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
14.01
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14.01
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
14.01
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
14.01
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 22 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share